ناصر مرادی پویانی در گفتگو با خبرنگار مهر همزمان با روز جهانی صنایع‌دستی و گردشگری، با تشریح عملکرد این نهاد در حوزه اشتغال‌های خُرد اظهار کرد: راهبرد اصلی کمیته امداد، تبدیل مددجویان از مصرف‌کننده به تولیدکننده است و در این میان، صنایع‌دستی به دلیل انطباق با فرهنگ و ظرفیت‌های بومی استان ایلام، نقشی کلیدی ایفا می‌کند.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به آمار فعالیت‌های سال گذشته تصریح کرد: در سالی که گذشت، ۱۷۰ نفر از مددجویان در دوره‌های تخصصی مهارت‌آموزی شرکت کردند که خروجی این آموزش‌ها، راه‌اندازی بیش از ۲۸۰ طرح در رشته‌هایی نظیر گلیم‌بافی، فرش‌بافی، حصیربافی، چرم‌دوزی و نخ‌ریسی بوده است.

وی افزود: حاصل تلاش این هنرمندان در سال گذشته، تولید بیش از ۴ هزار و ۵۷۰ کیلوگرم نخ دست‌ریس و ۱۵۸ مترمربع فرش و گلیم مرغوب بوده است که نشان از تخصص و پشتکار جامعه هدف دارد.

مرادی پویانی یکی از موفق‌ترین الگوهای این نهاد را بهره‌گیری از «راهبران شغلی» دانست و خاطرنشان کرد: ۹ راهبر متخصص در تمامی مراحل، از تأمین مواد اولیه و نظارت بر کیفیت تولید تا بازاریابی و فروش، در کنار مددجویان هستند تا ریسک اشتغال به حداقل برسد.

وی همچنین به فرصت‌های بازاریابی اشاره کرد و گفت: محصولات تولیدی مددجویان ایلامی نه‌تنها در نمایشگاه‌های استانی و ملی، بلکه در عرصه‌های بین‌المللی و به‌ویژه در ایام پیاده‌روی اربعین که ظرفیت عظیمی برای فروش کالا فراهم است، عرضه می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد ایلام با تأکید بر اینکه حمایت از هنرهای دستی یک برنامه مقطعی نیست، عنوان کرد: طی ۵ سال گذشته، بیش از یک هزار طرح اشتغال‌زایی در این حوزه اجرایی شده است. این تداوم نشان می‌دهد که صنایع‌دستی می‌تواند به عنوان یک منبع درآمدی مطمئن، زمینه‌ساز خروج تدریجی خانواده‌ها از چرخه حمایتی و رسیدن به خودکفایی کامل باشد.