به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و فرهنگ، مقاله پروانه قاسمیان دستجردی عضو هیئت علمی دانشکده هنر و معماری با عنوان Exploring beyond the surface: Geofenced storytelling in Isfahan’s tourism experience در مجله بین‌المللی Textile: The Journal of Cloth and Culture از انتشارات Taylor & Francis با نمایه WoS و Scopus با ضریب تاثیر ۰.۳ و ضریب ارجاع ۰.۶ و چارک Q۲ به چاپ رسید.

این پژوهش به بررسی نقش و جایگاه نقش‌مایه «بونگا تراتای» (گل لوتوس/نیلوفر آبی) در باتیک بلاک مالزی و ارتباط آن با اصول زیبایی‌شناسی مالایی بر اساس نظریات Zakaria Ali پرداخته است.

با وجود اهمیت فرهنگی باتیک در مالزی، تحقیقات محدودی درباره نقوش سنتی گل‌ها در چارچوب زیبایی‌شناسی مالایی انجام شده است. پژوهش با استفاده از تحلیل موضوعی مصاحبه‌ها با هنرمندان و همچنین تحلیل بصری دو اثر قدیمی باتیک («Lotuses»از دهه ۱۹۷۰ و «Lotus Pods» از دهه ۱۹۶۰) نشان داد که نقش گل لوتوس نمادی از ظرافت هنری، مهارت پیچیده و تداوم فرهنگی در هنر مالایی است. این گل از نظر نمادین بیانگر زندگی، پاکی معنوی و پیوند میان سنت‌های پیشااسلامی و اسلامی محسوب می‌شود.

همچنین هنرمندان تأکید کردند که این نقش در لباس‌های آیینی و سنتی کاربرد گسترده‌ای دارد و به همین دلیل ماندگار مانده است. با این حال، حفظ این میراث فرهنگی با چالش‌هایی مانند وابستگی به مواد اولیه خارجی و کاهش انتقال دانش سنتی بین نسل‌ها روبه‌رو است.

پژوهش پیشنهاد می‌کند که برای حفظ این هنر، برنامه‌های آموزشی برای آموزش تکنیک‌های سنتی به هنرمندان اجرا شود و اصول زیبایی‌شناسی مالایی در سیاست‌های فرهنگی ملی گنجانده شود. در مجموع، این پژوهش بر اهمیت حفظ نقش گل لوتوس در هویت باتیک مالزی تأکید می‌کند و تلاش دارد جایگاه آن را در هنر و فرهنگ معاصر مالزی تثبیت کند.

گفتنی است، این برونداد پژوهشی حاصل عقد قرارداد بین المللی با همکاری مشترک دانشکاه UCSI مالزی و دانشگاه علم و فرهنگ است.

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