معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از امروز تا پایان هفته، در ساعت صبح در بیشتر نقاط استان نظاره‌گر هوایی پایدار خواهیم بود، اما در ساعات بعدازظهر گاهی با افزایش باد مواجه خواهیم شد که می‌تواند نسبتاً شدید باشد.

وی تصریح کرد: طی این مدت احتمال خیزش گرد و خاک به‌صورت محلی وجود دارد و شرایط برای نفوذ و انتقال گرد و غبار نیز فراهم است؛ هرچند پیش‌بینی می‌کنیم این پدیده در سطح استان ضعیف باشد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: دیروز بعدازظهر گرم‌ترین نقطه استان مال خلیفه با ۳۴ درجه سانتی‌گراد و خنک‌ترین نقطه نیز شهرکرد با کمینه دمای ۴ درجه سانتیگراد بود.

نوروزی در پایان با اشاره به روند افزایشی نسبی دما تا پایان هفته، تأکید کرد: انتظار داریم دمای هوا تا پایان هفته به‌ویژه در ساعات بعدازظهر به‌صورت نسبی روند افزایشی داشته باشد.