رگبارهای پراکنده در ارتفاعات گلستان تا پایان هفته دور از انتظار نیست

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی، تا پایان هفته شرایط جوی در بیشتر مناطق استان گلستان نسبتاً پایدار پیشبینی میشود و در طول روز آسمان غالباً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.
وی افزود: با این حال در ساعات غروب و شب و همچنین اوایل صبح، شرایط برای شکلگیری ناپایداریهای موقت در برخی نقاط استان فراهم است و احتمال وقوع رگبارهای پراکنده همراه با رعدوبرق بهویژه در نواحی کوهپایهای و ارتفاعات دور از انتظار نخواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: این ناپایداریها ماهیتی محلی و موقتی دارند و ممکن است در برخی مناطق با افزایش ابر و وزش باد همراه شوند.
معقولی با اشاره به شرایط باد در روزهای آینده گفت: در برخی نقاط استان، وزش باد نسبتاً شدید و موقتی نیز پیشبینی میشود که میتواند در ساعات مختلف شبانهروز بهصورت مقطعی رخ دهد.
وی از شهروندان، بهویژه ساکنان مناطق کوهستانی و افرادی که قصد حضور در طبیعت و ارتفاعات را دارند، خواست ضمن توجه به آخرین اطلاعیهها و پیشبینیهای هواشناسی، تمهیدات لازم را برای مواجهه با تغییرات موقتی شرایط جوی در نظر بگیرند.
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