به گزارش خبرنگار مهر، مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی گلستان اعلام کرد: بررسی دادههای ثبتشده در ایستگاههای هواشناسی استان نشان میدهد صبح سهشنبه ۱۹ خردادماه، پارک ملی گلستان با ثبت حداقل دمای ۱۳ درجه سانتیگراد، خنکترین نقطه استان بوده است.
بر اساس این گزارش، گرگان با ثبت دمای ۱۵.۸ درجه سانتیگراد، خنکترین شهرستان استان در ساعات ابتدایی امروز شناخته شد.
دادههای هواشناسی همچنین نشان میدهد آققلا با ثبت بیشینه دمای ۳۱.۵ درجه سانتیگراد در روز گذشته، گرمترین شهرستان گلستان بوده است.
طبق گزارش مرکز پیشبینی هواشناسی گلستان، حداقل دمای ثبتشده در سایر ایستگاههای استان شامل اینچهبرون و بندرگز ۱۸.۷ درجه، بندرترکمن ۱۹.۶ درجه، علیآبادکتول ۱۶.۵ درجه، گنبدکاووس و کردکوی ۱۶.۳ درجه، مراوهتپه ۱۸.۹ درجه، مزرعه نمونه ارتش ۱۷.۵ درجه، مینودشت ۱۸.۶ درجه، هاشمآباد ۱۷.۳ درجه، کلاله ۱۶.۹ درجه و کارکنده ۱۷ درجه سانتیگراد بوده است.
بررسی نقشهها و دادههای جوی نشان میدهد در حال حاضر شرایط دمایی در بیشتر مناطق استان در محدوده متعادل قرار دارد و تفاوت محسوس دمایی میان مناطق شرقی، مرکزی و غربی گلستان مشاهده میشود.
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