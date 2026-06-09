به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی ظهر سه شنبه در بازدید میدانی استخرهای پرورش ماهی مجن و فرحزاد واقع در بخش بسطام تعداد واحدهای فعال حوزه آبزی پروری را ۱۳۲ مورد برشمرد و ادامه داد: حمایت از این واحدها به منظور ارتقا زنجیره تولید و تامین امنیت غذایی در دستور کار است.

وی توضیح داد: از این تعداد ۳۵ واحد مربوط به پرورش ماهی های سردآبی با تولید سالانه ۵۵۰ تن و ۸۰ واحد پرورش ماهی گرم آبی با تولید ۱۸۸ تن است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اینکه هفت واحد تکثیر، شش واحد تیلاپیا، دو واحد پرورش ماهی زینتی و دو واحد پرورش جلبک اسپرولینا فعال است، اضافه کرد: در این واحدها یک تن جلبک و ۱۵۰ هزار قطعه ماهی زینتی تولید می شود.

غریب مجنی از عملکرد یکی از این واحدها تقدیر کرد و افزود: این واحد با ۱۳ هزار متر مربع مساحت توانایی تولید ۲۰ تن ماهی قزل الا را در سال فراتر از ظرفیت اسمی پنج تن دارا است.

وی از تولید یک میلیون قطعه تخم چشم زده ماهی قزل الا در این واحد خبر داد و اضافه کرد: ۶۰ درصد این آواز. به استان های همجوار ارسال و مابقی در استخرهای داخلی استفاده می شود.