  1. استانها
  2. سمنان
۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۳۱

۸۰ واحد آبزی‌پروری در شاهرود؛ سالانه ۶۰۰ تن گوشت ماهی به بازار می‌آید

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از فعالیت ۸۰ واحد آبزی‌پروری در این شهرستان خبر داد و گفت: این واحدها با تولید سالانه ۶۰۰ تن گوشت ماهی، سودآوری اقتصادی خوبی به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح پنجشنبه در بازدید استخر پرورش ماهی منطقه بسطام از فعالیت ۸۰ واحد آبزی پروری در شهرستان شاهرود خبر داد و بیان کرد: این واحدها توان تولید ماهیان سردآبی، گرم آبی، زینتی و جلبک را دارا است.

وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته یک میلیون و ۲۵۰ هزار قطعه بچه ماهی در شاهرود تولید شده است، ادامه داد: این به معنای تولید سالانه ۶۰۰ تن گوشت ماهی است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه طی مدت مذکور ۱۷۲ تن ماهی گرم آبی و ۴۵۰ تن ماهی سردآبی وارد بازار شده است، تصریح کرد: این میران توانسته سودآوری اقتصادی برای بهره برداران همراه داشته باشد.

غریب مجنی با اشاره به اینکه در بین ماهی ها قزل الا بیشترین متقاضی را دارد، اظهار داشت: تولید ماهی در شاهرود به صورت کلی در انواع استخرهای روباز، سرپوشیده گلخانه ای و کشاورزی دو منظوره بوده است.

وی ادامه داد: ۳۵ واحد پرورش ماهی سردآبی، ۲۳ واحد گرم آبی و ۱۳ واحد تیلاپیا کار تولید ماهی را در شاهرود انجام می دهند و همچنین تولید ۱۶۳ هزار قطعه ماهی زینتی دیگر فعالیت شیلات در شاهرود را شامل می شود.

کد مطلب 6815970

