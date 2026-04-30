به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح پنجشنبه در بازدید استخر پرورش ماهی منطقه بسطام از فعالیت ۸۰ واحد آبزی پروری در شهرستان شاهرود خبر داد و بیان کرد: این واحدها توان تولید ماهیان سردآبی، گرم آبی، زینتی و جلبک را دارا است.

وی با اشاره به اینکه طی سال گذشته یک میلیون و ۲۵۰ هزار قطعه بچه ماهی در شاهرود تولید شده است، ادامه داد: این به معنای تولید سالانه ۶۰۰ تن گوشت ماهی است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه طی مدت مذکور ۱۷۲ تن ماهی گرم آبی و ۴۵۰ تن ماهی سردآبی وارد بازار شده است، تصریح کرد: این میران توانسته سودآوری اقتصادی برای بهره برداران همراه داشته باشد.

غریب مجنی با اشاره به اینکه در بین ماهی ها قزل الا بیشترین متقاضی را دارد، اظهار داشت: تولید ماهی در شاهرود به صورت کلی در انواع استخرهای روباز، سرپوشیده گلخانه ای و کشاورزی دو منظوره بوده است.

وی ادامه داد: ۳۵ واحد پرورش ماهی سردآبی، ۲۳ واحد گرم آبی و ۱۳ واحد تیلاپیا کار تولید ماهی را در شاهرود انجام می دهند و همچنین تولید ۱۶۳ هزار قطعه ماهی زینتی دیگر فعالیت شیلات در شاهرود را شامل می شود.