۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۰۲

فعالیت ۸۲ واحد مرغ گوشتی در شاهرود؛ تامین سهم ۲۲ درصدی استان سمنان

شاهرود- مدیر جهاد کشاورزی شاهرود از فعالیت ۸۲ واحد پرورش مرغ گوشتی در این شهرستان خبر داد و گفت: این واحدها سهم ۲۲ درصد در تامین مرغ استان سمنان دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی صبح جمعه در بازدید یک واحد پرورش مرغ گوشتی در شاهرود تعداد این واحدها را در شهرستان ۸۲ مورد برشمرد و ادامه داد: این واحدها ۱۶ هزار تن گوشت مرغ سال گذشته روانه بازار کردند.

وی با تاکید به نقش مهم شاهرود در تامین امنیت غذایی و محصولات پروتئینی، اضافه کرد: این میزان به معنای تامین سهم ۲۲ درصد مرغ استان سمنان است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با اشاره به اینکه این واحدها ظرفیت جوجه ریزی بیش از دو میلیون قطعه را در هر دوره دارند، توضیح داد: این امر شاهرود را به یکی از قطب های تولید گوشت مرغ در منطقه تبدیل کرده است.

غریب مجنی اضافه کرد: واحد مرغ مادر با ظرفیت ۸۹ هزار قطعه، واحد مرغ تخمگذار با ظرفیت ۷۲ هزار قطعه و چهار واحد پرورش شتر مرغ شامل ۳۱۳ قطعه مولد و سه هزار قطعه پروار در شهرستان مشغول فعالیت هستند.

وی با اشاره به تولید یک هزار و ۶۷ تن تخم مرغ طی یکسال گذشته در شاهرود، افزود: این میزان سهم ۳.۴ درصد تولید استان سمنان را پوشش می دهد.

