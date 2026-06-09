فرهاد دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری آیین شیرخوارگان حسینی در نقاط مختلف استان کرمانشاه همزمان با سراسر کشور خبر داد و اظهار کرد: این مراسم معنوی همانند سال‌های گذشته با مشارکت گسترده مادران و کودکان شیرخوار در نخستین جمعه ماه محرم برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط کنونی جهان اسلام افزود: در آستانه ماه محرم، بیش از هر زمان دیگری رویارویی جبهه حق و باطل آشکار شده است و مراسم‌های عزاداری سیدالشهدا (ع) می‌تواند بستری برای تبیین آرمان‌های انقلاب اسلامی، ترویج فرهنگ ایثار و بازخوانی حماسه‌های مقاومت باشد.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) کرمانشاه تصریح کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری این اجتماع بزرگ در سطح استان انجام شده و تلاش می‌شود این مراسم با شکوهی درخور و با حضور خانواده‌های حسینی برگزار شود.

دوستی با بیان اینکه همایش شیرخوارگان حسینی در ۴۵ کشور جهان و بیش از ۹ هزار نقطه از ایران اسلامی برگزار می‌شود، گفت: برگزاری همزمان این مراسم، وحدت شعار، وحدت زمان و حضور گسترده مادران و کودکان، از مهم‌ترین عوامل اثرگذاری و جهانی شدن این حرکت فرهنگی و مذهبی است.

وی ادامه داد: یکی از ویژگی‌های برجسته این همایش، حضور مادرانی است که فرزندان خود را به نیت یاری حضرت ولی‌عصر (عج) نذر می‌کنند؛ اقدامی که علاوه بر تقویت باورهای دینی، نقش مهمی در تربیت نسل آینده و ترویج فرهنگ انتظار دارد.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر (ع) کرمانشاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته میلیون‌ها نفر در این حرکت معنوی مشارکت داشته‌اند و بسیاری از جوانان شهید امروز، نمونه‌هایی از نسلی هستند که در دامان فرهنگ عاشورایی و مکتب اهل‌بیت (ع) پرورش یافته‌اند.

دوستی در پایان گفت: جزئیات زمان، مکان و نحوه برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در استان کرمانشاه طی روزهای آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.