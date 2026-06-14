همایش شیرخوارگان حسینی در بیش از ۱۵۰ نقطه کرمانشاه

فرهاد دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همایش شیرخوارگان حسینی امسال نیز مطابق سال‌های گذشته در نخستین جمعه ماه محرم و در گستره‌ای وسیع در سراسر استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این برنامه در مجموع بیش از ۱۵۰ نقطه از استان را شامل می‌شود و هدف از برگزاری آن، تبیین فرهنگ عاشورایی و گرامیداشت مقام حضرت علی‌اصغر(ع) است.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) کرمانشاه با اشاره به زمان برگزاری این مراسم گفت: همایش مرکزی در روز ۲۹ خرداد همزمان با اولین جمعه ماه محرم در سطح استان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: مراسم اصلی در شهر کرمانشاه در میدان آیت‌الله کاشانی و ساعت ۲۱ برگزار خواهد شد و این برنامه در قالب تجمعات شبانه با حضور اقشار مختلف مردم اجرا می‌شود.

دوستی تصریح کرد: در این مراسم حجت‌الاسلام غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه سخنرانی خواهد کرد و مداحی این مراسم نیز بر عهده حاج یزدان ناصری و حاج مجید جیحون‌تبار است.

وی همچنین به برگزاری برنامه در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: مراسم شهرستان‌های استان نیز ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۱ خرداد برگزار خواهد شد.