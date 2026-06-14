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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۷

همایش شیرخوارگان حسینی در بیش از ۱۵۰ نقطه کرمانشاه

همایش شیرخوارگان حسینی در بیش از ۱۵۰ نقطه کرمانشاه

کرمانشاه - دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) استان کرمانشاه از برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در بیش از ۱۵۰ نقطه کرمانشاه همزمان با اولین جمعه ماه محرم خبر داد.

فرهاد دوستی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همایش شیرخوارگان حسینی امسال نیز مطابق سال‌های گذشته در نخستین جمعه ماه محرم و در گستره‌ای وسیع در سراسر استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: این برنامه در مجموع بیش از ۱۵۰ نقطه از استان را شامل می‌شود و هدف از برگزاری آن، تبیین فرهنگ عاشورایی و گرامیداشت مقام حضرت علی‌اصغر(ع) است.

دبیر مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر(ع) کرمانشاه با اشاره به زمان برگزاری این مراسم گفت: همایش مرکزی در روز ۲۹ خرداد همزمان با اولین جمعه ماه محرم در سطح استان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: مراسم اصلی در شهر کرمانشاه در میدان آیت‌الله کاشانی و ساعت ۲۱ برگزار خواهد شد و این برنامه در قالب تجمعات شبانه با حضور اقشار مختلف مردم اجرا می‌شود.

دوستی تصریح کرد: در این مراسم حجت‌الاسلام غفوری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه سخنرانی خواهد کرد و مداحی این مراسم نیز بر عهده حاج یزدان ناصری و حاج مجید جیحون‌تبار است.

وی همچنین به برگزاری برنامه در شهرستان‌ها اشاره کرد و گفت: مراسم شهرستان‌های استان نیز ساعت ۹ صبح روز جمعه ۲۱ خرداد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6860143

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