یزدان شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: در سال گذشته، حامیان رامسری با همدلی و مشارکت گسترده خود، مبلغ چهار میلیارد و ۴۰۲ میلیون تومان کمک را به صورت نقدی و کالایی بین ۱۸۹ نفر از ایتام و فرزندان تحت حمایت طرح محسنین توزیع کردند.

وی با اشاره به جزئیات حمایت‌ها افزود: از مجموع این تعداد، ۲۶ نفر از ایتام و ۱۶۳ نفر از فرزندان مشمول طرح محسنین هستند که تحت پوشش حمایت‌های معنوی و مالی حامیان قرار دارند.

شریفی از رشد مشارکت‌های مردمی در این شهرستان خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۶۵ حامی جدید و فعال برای حمایت از ایتام و فرزندان محسنین ثبت‌نام کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش سطح آگاهی و همدلی اجتماعی است.

رئیس کمیته امداد رامسر با قدردانی از همدلی حامیان، تسهیل فرآیند حمایت را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: خیران و حامیان گرامی می‌توانند کمک‌های خود را به صورت اینترنتی و بدون نیاز به مراجعه حضوری، از طریق سامانه اکرام به آدرس ekram.emdad.ir پرداخت کنند.

وی در پایان با اشاره به گستره فعالیت‌های این نهاد در شهرستان رامسر خاطرنشان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۷۱۲ خانوار تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان قرار دارند و از خدمات گوناگون این نهاد بهره‌مند می‌شوند.