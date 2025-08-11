۳۱۰۰ خانوار عباس آبادی تحت پوشش کمیته امداد هستند

یزدان شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر از حمایت سه هزار و ۱۱۷ حامی در شهرستان عباس آباد از فرزندان یتیم و محسنین خبر داد و گفت: ۵۴ فرزند یتیم و ۲۳۸ نفر از فرزندان محسنین تحت حمایت واحد اکرام ایتام و محسنین عباس آباد قرار دارند که ماهانه از مبالغ واریزی حامیان بهره‌مند می‌شوند.

وی گفت: حامیان گرامی در ۴ ماهه سال ۱۴۰۴ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به صورت نقدی به حساب مستقیم فرزندان تحت حمایت خود واریز نمودند که نسبت به مدت مشابه در ۴ ماهه سال ۱۴۰۳ رشد ۳۸ درصدی داشته است.

رئیس کمیته امداد عباس آباد گفت: سه هزار و ۱۱۷ حامی در این شهرستان از ۲۹۲ فرزند یتیم و محسنین حمایت می‌کنند که تعداد ۷۰۳ سهمیه حامی جدید شهرستان نیز با کمک همکاران در ۴ ماهه سال‌جاری تعداد ۳۲۴ جذب شده که از این تعداد سه حامی خارج از کشور نیز می‌باشند.

شریفی گفت: در این ۴ ماهه از حامیان محترم مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان کالا که شامل (یک دستگاه یخچال و تلویزیون و ۵ عدد پنکه و تعدادی وسایل آشپزخانه) دریافت و در اختیار خانواده‌های امداد قرار گرفت.

وی گفت: تعداد سه هزار و ۴۸ خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) عباس آباد قرار دارند و از حمایت‌های این نهاد بهره‌مند می‌شوند.