۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۴۱

۳۱۰۰ خانوار عباس آبادی تحت پوشش کمیته امداد هستند

عباس آباد - رئیس کمیته امداد عباس آباد شمار خانوارهای تحت پوشش این نهاد را در شهرستان بیش از سه هزار و۱۰۰ خانوار اعلام کرد.

یزدان شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر از حمایت سه هزار و ۱۱۷ حامی در شهرستان عباس آباد از فرزندان یتیم و محسنین خبر داد و گفت: ۵۴ فرزند یتیم و ۲۳۸ نفر از فرزندان محسنین تحت حمایت واحد اکرام ایتام و محسنین عباس آباد قرار دارند که ماهانه از مبالغ واریزی حامیان بهره‌مند می‌شوند.

وی گفت: حامیان گرامی در ۴ ماهه سال ۱۴۰۴ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به صورت نقدی به حساب مستقیم فرزندان تحت حمایت خود واریز نمودند که نسبت به مدت مشابه در ۴ ماهه سال ۱۴۰۳ رشد ۳۸ درصدی داشته است.

رئیس کمیته امداد عباس آباد گفت: سه هزار و ۱۱۷ حامی در این شهرستان از ۲۹۲ فرزند یتیم و محسنین حمایت می‌کنند که تعداد ۷۰۳ سهمیه حامی جدید شهرستان نیز با کمک همکاران در ۴ ماهه سال‌جاری تعداد ۳۲۴ جذب شده که از این تعداد سه حامی خارج از کشور نیز می‌باشند.

شریفی گفت: در این ۴ ماهه از حامیان محترم مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان کالا که شامل (یک دستگاه یخچال و تلویزیون و ۵ عدد پنکه و تعدادی وسایل آشپزخانه) دریافت و در اختیار خانواده‌های امداد قرار گرفت.

وی گفت: تعداد سه هزار و ۴۸ خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) عباس آباد قرار دارند و از حمایت‌های این نهاد بهره‌مند می‌شوند.

