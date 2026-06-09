قدردانی حوزه هنری قم از هنرمندان حاضر در «رزم هنری» ۱۰۰ روزه

به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم با صدور پیامی از هنرمندان، فعالان فرهنگی، اصحاب رسانه و خادمان موکبهای هنر و رسانه که طی یکصد روز گذشته در عرصه خدمت فرهنگی و رسانهای در کنار مردم حضور داشتند، تقدیر و تشکر کرد.
متن پیام حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم به این شرح است:
بسمه تعالی
هنرمندان ارجمند، مجاهدان عرصه فرهنگ و راویان صدیق حماسههای مردمی
سلام علیکم
حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم، خود را موظف و مفتخر میداند که مراتب سپاس و تقدیر بیپایان خود را به پیشگاه والای شما هنرمندان متعهد و انقلابی که در طول یکصد روز حضور مؤمنانه و شبانهروزی در «رزم هنری» در کنار مردم ایستادید، ابراز دارد.
در روزگاری که گاه از ژرفای تأثیرگذاری هنر متعهد غفلت میشود و چه بسا مجاهدتهای خالصانه هنرمندان در هیاهوی رویدادها نادیده میماند، شما ثابت کردید که هنر انقلابی، هرگز محصور در چهارچوب گالریها و محافل خصوصی نیست؛ بلکه در قلب حوادث، در دل مردم و در خط مقدم جهاد تبیین جاری است. شما مصداق بارز «بعثت هنرمندان» در تراز انقلاب اسلامی بودید؛ برانگیخته شده با اراده الهی و عزمی راسخ برای خدمت، روایت حقیقت و امیدآفرینی در سختترین لحظات اجتماعی.
شما با اتکا به ایمان و تعهد خویش، نه تنها میدان را خالی نکردید، بلکه با ابتکار، خلاقیت و روحیه جهادی، جبرانکننده برخی کمتوجهیها و غفلتهایی بودید که گاه بر پیکره هنر متعهد وارد آمد. شما به زیبایی نشان دادید که هنرمند تراز انقلاب، در بحرانها نه منتظر دستور که پیشدست و تکلیفشناس وارد عمل میشود.
در این مسیر یکصد روزه، هنرمندان عرصههای گوناگون از هنرهای تجسمی، نمایشی، ادبیات، موسیقی، رسانه، فیلم، عکس تا گرافیک و خوشنویسی، کاریکاتور و دیگر شاخههای هنری هر یک با تکیه بر توان خویش، نقشآفرینی ماندگاری در این رزم فرهنگی و رسانهای از خود بر جای گذاشتند.
موکبهای هنر و رسانه، با تکیه بر همت بلند شما عزیزان، به سنگری برای خدمت فرهنگی، روایت صادقانه، تولید آثار فاخر و همراهی با مردم بدل شد؛ و بار دیگر اثبات گردید که هنرمند انقلابی در بزنگاههای تاریخی، رسالت خود را در کنار مردم به انجام میرساند.
حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم، ضمن قدردانی صمیمانه از تمامی شما هنرمندان بزرگوار، فعالان فرهنگی، اصحاب رسانه و خادمان این حرکت مردمی، از درگاه خداوند متعال برای همگی توفیق روزافزون، عزت دنیا و آخرت و استمرار خدمت در مسیر آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و فرهنگ غنی ایرانی ـ اسلامی مسئلت مینماید.
جامعه هنری قم، مایه فخر و امید است.
حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم
خردادماه ۱۴۰۵
قم- حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم با صدور پیامی، از هنرمندان، فعالان فرهنگی و اصحاب رسانه که طی یکصد روز گذشته در قالب موکبهای هنر و رسانه در کنار مردم حضور داشتند قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری انقلاب اسلامی استان قم با صدور پیامی از هنرمندان، فعالان فرهنگی، اصحاب رسانه و خادمان موکبهای هنر و رسانه که طی یکصد روز گذشته در عرصه خدمت فرهنگی و رسانهای در کنار مردم حضور داشتند، تقدیر و تشکر کرد.
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