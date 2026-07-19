رئیس جدید حوزه هنری کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه رئیس حوزه هنری استان کرمانشاه بعدازظهر یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان فرهنگی، هنرمندان و فعالان رسانه‌ای در کرمانشاه برگزار شد.

در این مراسم، از خدمات سامان سپهوند در مدت ۱۰ ماه مسئولیت ریاست حوزه هنری استان کرمانشاه قدردانی و برای وی آرزوی موفقیت شد.

همچنین با معرفی میثم محمدی، مسئولیت ریاست حوزه هنری استان کرمانشاه به وی واگذار شد تا فعالیت خود را در این سمت آغاز کند.

حوزه هنری در خلق قدرت نرم برای انقلاب نقش‌آفرین است

سامان سپهوند، رئیس سابق حوزه هنری استان کرمانشاه در این مراسم، با قدردانی از اعتماد مسئولان حوزه هنری و همراهی کارکنان و هنرمندان این مجموعه، از همکاری و همدلی شکل‌گرفته در مدت مسئولیت خود تقدیر کرد.

وی با اشاره به جایگاه حوزه هنری در عرصه فرهنگی کشور، اظهار کرد: حوزه هنری یکی از مراکز مهم و اثرگذار در پیشبرد اهداف و برنامه‌های انقلاب اسلامی است و با سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی، در مسیر خلق قدرت نرم برای نظام اسلامی گام برمی‌دارد.

رئیس سابق حوزه هنری استان کرمانشاه با بیان اینکه هنر در دنیای امروز از مؤثرترین ابزارهای اثرگذاری بر جوامع است، افزود: اهمیت فعالیت نهادهای فرهنگی همچون حوزه هنری در شرایط کنونی کشور بیش از گذشته نمایان شده و این مجموعه باید در کنار سایر بخش‌های کشور، نقش خود را در عرصه فرهنگی به بهترین شکل ایفا کند.

سپهوند همچنین با آرزوی موفقیت برای میثم محمدی، رئیس جدید حوزه هنری استان کرمانشاه، بر ضرورت همدلی کارکنان، هنرمندان و فعالان فرهنگی با مدیریت جدید تأکید کرد و خواستار استفاده از این فرصت برای خدمت به فرهنگ انقلاب اسلامی و جلب رضایت الهی شد.

وی در پایان با قدردانی از حضور مسئولان، هنرمندان و فعالان فرهنگی در این مراسم، ابراز امیدواری کرد حوزه هنری استان کرمانشاه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، نقش مؤثرتری در ترویج فرهنگ انقلاب اسلامی و حمایت از هنرمندان متعهد ایفا کند.

حوزه هنری سنگر هنرمندان متعهد و انقلابی است

میثم محمدی، رئیس جدید حوزه هنری استان کرمانشاه در این مراسم، با بیان اینکه حوزه هنری مأموریتی فراتر از یک مجموعه اداری دارد، اظهار کرد: این نهاد سنگر هنرمندان متعهد و انقلابی است و رسالت آن شکل‌دهی به جریان هنر انقلاب اسلامی و حمایت از هنرمندانی است که دغدغه ارزش‌های دینی و انقلابی دارند.

وی با اشاره به رهنمودهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی درباره جایگاه هنر، افزود: مأموریت حوزه هنری از نگاه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب به‌روشنی تبیین شده و این مجموعه باید در مسیر ترویج هنر متعهد و اثرگذار حرکت کند و نقش خود را در عرصه فرهنگی کشور به‌درستی ایفا کند.

رئیس جدید حوزه هنری استان کرمانشاه، کشف، پرورش و ارتقای استعدادهای هنری را از مهم‌ترین برنامه‌های این مجموعه برشمرد و گفت: شناسایی استعدادهای نوجوانان و جوانان، تقویت ظرفیت‌های موجود و فراهم کردن زمینه رشد هنرمندان متعهد از اولویت‌های حوزه هنری خواهد بود و این مسیر با همراهی هنرمندان و دستگاه‌های فرهنگی دنبال می‌شود.

محمدی با تأکید بر اینکه مسئولیت در حوزه هنری بیش از آنکه مدیریت باشد، خدمت به جامعه هنری است، تصریح کرد: همه توان خود را برای ایجاد فضای همدلی، تعامل و حمایت از فعالان هنر انقلاب به کار خواهیم گرفت و امیدواریم با همکاری هنرمندان و مجموعه‌های فرهنگی، مأموریت‌های این نهاد به بهترین شکل محقق شود.

وی در پایان از اعتماد مسئولان حوزه هنری کشور قدردانی کرد و با تقدیر از تلاش‌های مدیران پیشین این مجموعه، ابراز امیدواری کرد با هم‌افزایی هنرمندان و همراهی دستگاه‌های فرهنگی، فصل تازه‌ای از فعالیت‌های حوزه هنری استان کرمانشاه در مسیر اعتلای هنر انقلاب اسلامی رقم بخورد.

حوزه هنری نباید به شرایط قبل از جنگ بازگردد

سیدمهدی ابطحی، مدیرکل امور استان‌های حوزه هنری کشور در این مراسم، از تلاش کارکنان و مدیران این مجموعه در سال‌های گذشته قدردانی کرد و اظهار داشت: با وجود همه دشواری‌ها و محدودیت‌ها، مجموعه حوزه هنری استان کرمانشاه توانسته پرچم هنر انقلاب را برافراشته نگه دارد و این مسیر با همت مدیران و کارکنان ادامه یافته است.

وی با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر کشور، افزود: اتفاقات جنگ اخیر، جایگاه و اهمیت هنر انقلاب را بیش از گذشته آشکار کرد و حوزه هنری در این ایام توانست به مأموریت اصلی خود بازگردد؛ به گونه‌ای که در کنار مردم قرار گرفت، به دغدغه‌های آنان پرداخت و به مرجع هنرمندان متعهد تبدیل شد.

مدیرکل امور استان‌های حوزه هنری کشور تأکید کرد: امروز دیگر نمی‌توان با نگاه و رویکرد گذشته فعالیت کرد و فضای هنر انقلاب پس از این تحولات معنای تازه‌ای یافته است. هنرمندان متعهد در این مقطع تاریخی نقش خود را به خوبی ایفا کردند و این مسیر باید با قدرت ادامه پیدا کند.

ابطحی با بیان اینکه مسئولان حوزه هنری وظیفه دارند از جریان هنر انقلاب و هنرمندان متعهد حمایت کنند، تصریح کرد: هرگونه کوتاهی در این زمینه، در قبال هنرمندانی که با تمام توان در این عرصه حضور داشتند و شهدای هنرمند، مسئولیت‌آور خواهد بود و باید با حفظ این روحیه، زمینه خلق آثار فاخر و ماندگار فراهم شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم این رویکرد، زمینه تولید و رونمایی از آثار شاخص و فاخر هنرمندان استان کرمانشاه بیش از گذشته فراهم شود و حوزه هنری بتواند نقش مؤثرتری در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی ایفا کند.