میردیلمی: «رزمایش میدان هنر» روایتگر مقاومت از زبان هنرمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمود میردیلمی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: نمایشگاه نقاشی «رزمایش میدان هنر» با مشارکت هنرمندان آموزشگاههای آزاد هنری شهرستان علیآبادکتول و با محوریت موضوعات جنگ رمضان، مقاومت و استکبارستیزی در حال برگزاری است.
وی افزود: این نمایشگاه به مدت دو شب و در حاشیه تجمعات شبانه مردمی با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان، بسیج هنرمندان و پایگاه بعثت برپا شده و آثار منتخب هنرمندان در معرض دید عموم قرار گرفته است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی علیآبادکتول با اشاره به نقش هنر در انتقال مفاهیم فرهنگی و ارزشی گفت: هنرمندان متعهد امروز با بهرهگیری از ظرفیتهای هنری، روایتگر فرهنگ ایثار، مقاومت و مقابله با استکبار هستند و میتوانند پیامهای عمیق و ماندگار را به شیوهای اثرگذار به جامعه منتقل کنند.
وی ادامه داد: هنر یکی از مهمترین ابزارهای جهاد تبیین به شمار میرود و برگزاری چنین رویدادهایی زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با ارزشهای دینی، انقلابی و هویتی را فراهم میکند.
میردیلمی خاطرنشان کرد: نمایشگاه «رزمایش میدان هنر» علاوه بر معرفی توانمندیها و ظرفیتهای هنرمندان شهرستان، بستری برای بازنمایی مفاهیم مقاومت و استکبارستیزی در قالب آثار هنری فراهم کرده است.
وی با اشاره به استقبال شهروندان از این رویداد فرهنگی افزود: حضور علاقهمندان در این نمایشگاه نشان میدهد هنر همچنان یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتباط با جامعه و انتقال پیامهای فرهنگی و ارزشی است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی علیآبادکتول تأکید کرد: حمایت از هنرمندان و ایجاد فرصت برای عرضه آثار آنان از اولویتهای این اداره است و تلاش میکنیم با برگزاری برنامههای مشابه، زمینه حضور فعالتر هنرمندان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی را فراهم کنیم.
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