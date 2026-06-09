به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن‌زاده رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) از راه‌اندازی سامانه «دوآجی» خبر داد.

وی افزود: فهرست نشریات دسترسی آزاد ایران به نشانی doaji.irandoc.ac.ir در ایرانداک راه اندازی شده است. هم اکنون بیش از نیم میلیون مقاله علمی و پژوهشی منتشر شده (۵۵۵۶۰۸) در بیش از ۲۲۱۷ مجله کشور از ۶۴۲ ناشر به صورت رایگان در این گنجینه علمی در دسترس قرار گرفته است.

رئیس پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) افزود: این سامانه به‌عنوان پایگاه نشریه‌های دسترسی آزاد ایران، با هدف توسعه علم باز، افزایش دسترسی پژوهشگران به منابع علمی، و ارتقای رؤیت‌پذیری نشریات علمی کشور راه‌اندازی شده است.

وی ادامه داد: «دوآجی» بستری ملی برای نمایه‌سازی و مدیریت اطلاعات نشریات علمی دسترسی آزاد ایران فراهم می‌کند و امکان جستجو، مشاهده و بهره‌برداری از مقالات علمی را برای پژوهشگران، استادان، دانشجویان و سیاست‌گذاران علمی تسهیل می‌سازد.

وی از مهم‌ترین قابلیت‌های این سامانه به موارد، نمایه‌سازی نشریات علمی دسترسی آزاد،جستجوی پیشرفته مقالات و نشریات،دسترسی آسان به اطلاعات علمی،استانداردسازی فراداده‌های نشریات،و افزایش مشاهده‌پذیری و استنادپذیری نشریات ایرانی اشاره کرد.

وی ادامه داد: راه‌اندازی این سامانه در راستای سیاست‌های ملی علم باز و تحول دیجیتال در نظام پژوهش و نشر علمی کشور انجام شده و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های اطلاعات علمی ایران ایفا کند،انتظار می‌رود «دوآجی» با تجمیع اطلاعات نشریات علمی کشور، زمینه تعامل بیشتر ناشران علمی، پژوهشگران و مراکز علمی را فراهم ساخته و به ارتقای جایگاه علمی ایران در عرصه بین‌المللی کمک کند.