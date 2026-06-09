به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، پنجمین جلسه پایش آمادگی فاز نخست اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، به میزبانی سازمان بیمه سلامت ایران و با حضور طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت و جمعی از مدیران ارشد وزارت بهداشت، سازمانهای بیمهگر و دستگاههای مرتبط برگزار شد.
در این نشست، آخرین وضعیت آمادگی ۲۰ شهر منتخب کشور برای آغاز فاز نخست برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع بررسی شد. حاضران در جلسه بر اجرای دقیق دستورالعملها، تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، آمادهسازی زیرساختهای مورد نیاز و رفع چالشهای احتمالی پیش از آغاز رسمی برنامه تأکید کردند.
همچنین هیئترئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و مدیران استانی سازمانهای بیمهگر بهصورت وبیناری در این نشست حضور یافتند و گزارشی از اقدامات انجامشده، میزان پیشرفت برنامهها، وضعیت آمادگی زیرساختها و چالشهای موجود در مناطق تحت پوشش خود ارائه کردند.
بر اساس این گزارش، فاز نخست اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع از ۲۵ خردادماه در ۲۰ شهر منتخب کشور آغاز خواهد شد و روند اجرای این برنامه با مشارکت وزارت بهداشت، سازمانهای بیمهگر و دانشگاههای علوم پزشکی بهصورت مستمر پایش میشود.
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