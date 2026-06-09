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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

پزشک خانواده از ۲۵ خرداد وارد ۲۰ شهر می‌شود

پزشک خانواده از ۲۵ خرداد وارد ۲۰ شهر می‌شود

فاز نخست اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع از ۲۵ خرداد ۱۴۰۵ در ۲۰ شهر منتخب کشور آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، پنجمین جلسه پایش آمادگی فاز نخست اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، به میزبانی سازمان بیمه سلامت ایران و با حضور طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت و جمعی از مدیران ارشد وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت آمادگی ۲۰ شهر منتخب کشور برای آغاز فاز نخست برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع بررسی شد. حاضران در جلسه بر اجرای دقیق دستورالعمل‌ها، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، آماده‌سازی زیرساخت‌های مورد نیاز و رفع چالش‌های احتمالی پیش از آغاز رسمی برنامه تأکید کردند.

همچنین هیئت‌رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و مدیران استانی سازمان‌های بیمه‌گر به‌صورت وبیناری در این نشست حضور یافتند و گزارشی از اقدامات انجام‌شده، میزان پیشرفت برنامه‌ها، وضعیت آمادگی زیرساخت‌ها و چالش‌های موجود در مناطق تحت پوشش خود ارائه کردند.

بر اساس این گزارش، فاز نخست اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع از ۲۵ خردادماه در ۲۰ شهر منتخب کشور آغاز خواهد شد و روند اجرای این برنامه با مشارکت وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر و دانشگاه‌های علوم پزشکی به‌صورت مستمر پایش می‌شود.

کد مطلب 6855226
حبیب احسنی پور

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