کشف محموله عجیب قاچاق حیات وحش در ویلای شمال تهران

به گزارش خبرنگار مهر، ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران موفق به کشف و ضبط یک محموله قاچاق حیات وحش در یک خانه ویلایی در شمال تهران شدند.
در این عملیات، گونهای نادر از افعی منحصر به فرد کشور، چند قلاده راکون خارجی و همچنین یک کلاغ شرعی (که جزو گونههای بدون وضعیت حفاظتی مشخص است) کشف و ضبط شد.
این حیوانات برای انجام اقدامات درمانی و تیمار اولیه زیر نظر دامپزشک، به مرکز مجاز نگهداری منتقل شدند.
یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در دو هفته گذشته و طی اجرای ۱۰ مأموریت در مناطق مختلف شهر و بازار پرندگان خلیجفارس (جنوب تهران)، تعداد قابلتوجهی از انواع جانوران از جمله سار، مینا، کبک، عقاب، میمون، جوجهتیغی، مار، لاکپشت و دهها گونه دیگر را کشف و ضبط کرده است.
سازمان حفاظت محیط زیست بار دیگر هشدار میدهد: هرگونه خرید، فروش، نگهداری و جابهجایی غیرمجاز حیات وحش، تخلف و جرم محسوب میشود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. با این حال، به نظر میرسد برخوردهای فعلی با سودجویان و قاچاقچیان حیات وحش آنچنان بازدارنده نیست و ضرورت دارد متولیان امر قوانین و مجازاتهای سختگیرانهتر و سنگینتری را برای مقابله با این معضل زیستمحیطی تصویب کنند.
از عموم مردم خواسته میشود هرگونه موارد مشکوک درباره تخلفات زیستمحیطی، نگهداری غیرمجاز و خرید و فروش حیات وحش را به سامانه ۱۵۴۰ سازمان حفاظت محیط زیست گزارش دهند.
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