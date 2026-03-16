مجموعه‌ «تاکسیدرمی» در نیشابور کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز طالبی اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان در یک عملیات موفق به کشف و ضبط تعداد قابل توجهی از گونه‌های تاکسیدرمی‌ شده حیات وحش و مقادیر قابل توجهی از گوشت و اجزای حیوانات وحشی از منزل یکی از متخلفان شدند.‌

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نیشابور بر اهمیت برخورد قاطع با سوداگران طبیعت تاکید کرد و گفت: حفاظت از تنوع زیستی و صیانت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش شهرستان، خط قرمز ما در اداره حفاظت محیط زیست است و با هرگونه تعرض به محیط طبیعی بدون اغماض برخورد قانونی انجام می‌شود.‌

وی بیان کرد: این عملیات پس از دریافت گزارش‌های مردمی و پیگیری نیروهای اطلاعاتی شهرستان نیشابور، در یکی از مناطق شهری نیشابور انجام شد.

طالبی ادامه داد: با هماهنگی مقام قضایی و حضور بازپرس شعبه ویژه محیط زیست دادگستری شهرستان، از منزل متخلف بازرسی به عمل آمد و در جریان این اقدام، ۲۴ نمونه تاکسیدرمی از گونه‌های پرندگان آبزی و خشکی‌زی شامل ۲ قلاده شغال، یک رودک عسل‌خوار، یک تشی و گونه‌های متعدد دیگر به همراه مقدار زیادی گوشت و اعضای بدن جانوران وحشی کشف و ضبط شد.‌

به گفته سرپرست اداره حفاظت محیط زیست نیشابور، متخلف اصلی به همراه همدستان دستگیر و برای ادامه روند تحقیقات و تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.‌

وی با بیان اینکه طبیعت، میراث مشترک نسل‌های امروز و فردا است، گفت: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده یا اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با شکار غیرمجاز یا نگهداری غیرقانونی از حیات وحش، مراتب را سریعاً از طریق سامانه تلفنی ۱۵۴۰ یا ادارات محیط زیست شهرستان‌ها اطلاع دهند تا با همکاری مردم از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.