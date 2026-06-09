تشدید نظارت بر توزیع اقلام هیئات مذهبی سمنان در آستانه محرم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر سه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان سمنان در سالن جلسات فرمانداری با اشاره به ضرورت توجه به مطالبات شهروندان در کنار حفظ چارچوب‌های قانونی و فرهنگی بیان کرد: توسعه زیست شبانه و افزایش ساعات فعالیت برخی واحدهای صنفی می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی، رونق اقتصادی و ارائه خدمات بهتر به شهروندان کمک کند، اما تداوم این فعالیت‌ها مستلزم رعایت کامل ضوابط قانونی، موازین فرهنگی، عفاف و حجاب و همچنین الزامات بهداشتی است.

وی افزود: حمایت از کسب‌وکارها و ایجاد فرصت‌های جدید اقتصادی باید در چارچوب قانون و با حفظ ارزش‌های اجتماعی دنبال شود تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای توسعه شهری به بهترین شکل بهره برد.

فرماندار سمنان همچنین با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف برخی موضوعات صنفی، دستور تشکیل کارگروهی تخصصی برای بررسی ابعاد مختلف موضوع و تدوین ضوابط و چارچوب‌های لازم را صادر کرد تا تصمیم‌گیری‌ها بر مبنای نگاه کارشناسی و الزامات قانونی انجام شود.

صمیمیان در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی بازار میوه و تره‌بار، اظهار داشت: نظارت مستمر بر روند عرضه و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و میوه و تره‌بار باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا زمینه شفافیت بیشتر در بازار و رضایتمندی شهروندان فراهم شود.

وی افزود: مقرر شد با همکاری دستگاه‌های متولی و بهره‌گیری از کارشناسان تخصصی، فرآیند گریدبندی و درجه‌بندی محصولات به شکل دقیق‌تری انجام شود تا نظام قیمت‌گذاری بر مبنای کیفیت محصولات ساماندهی شده و زمینه انسجام و نظم بیشتر در بازار فراهم شود.

رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان سمنان با تأکید بر تشدید نظارت‌ها بر روند تأمین، توزیع و عرضه کالاهای اساسی افزود: صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ آرامش بازار از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی شهرستان است و تمامی دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و انسجام بیشتری در این زمینه عمل کنند.

صمیمیان همچنین از اجرای طرح ساماندهی وانت‌بارها در چارچوب مصوبات شورای ترافیک شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف ارتقای نظم شهری، ساماندهی عرضه کالا و تسهیل تردد شهروندان اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، از تأمین و تخصیص اقلام مورد نیاز مواکب و هیئات مذهبی خبر داد و گفت: با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و سازمان تبلیغات اسلامی، تمهیدات لازم برای تأمین اقلام مورد نیاز مراسم عزاداری فراهم شده و نظارت بر توزیع عادلانه این اقلام با دقت انجام خواهد شد.