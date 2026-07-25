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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۵۱

ذخیره کالاهای اساسی در سمنان؛ نظارت‌ها تقویت می‌شود

ذخیره کالاهای اساسی در سمنان؛ نظارت‌ها تقویت می‌شود

سمنان- فرماندار سمنان از ذخیره مناسب کالاهای اساسی در این شهرستان خبر داد و گفت: نظارت بر نحوه توزیع اقلام، تقویت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر شنبه در جلسه قرارگاه ویژه نظارت مؤثر بر بازار استان سمنان در استانداری، بر اهمیت اثربخشی نظارت‌ها بر چرخه توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم تاکید کرد.

وی با اشاره به تشدید نظارت ها در شهرستان سمنان، افزود: انجام بازرسی‌ها منوط به اثربخشی و رفع مشکلات است وگرنه نمی توان منتظر نتایج ملموس بود.

فرماندار سمنان بر ضرورت بروز نتیجه بازرسی ها در ساماندهی بازار و بهبود شرایط برای مردم تاکید کرد.

صمیمیان همچنین آموزش و آگاهی‌بخشی به فعالان صنفی را از ارکان مهم پیشگیری از بروز مشکلات دانست

وی افزود: ارتقای سطح آگاهی و اطلاع‌رسانی مناسب به اصناف می‌تواند نقش مؤثری در اجرای صحیح ضوابط و بهبود کیفیت خدمات داشته باشد.

فرماندار سمنان از ذخیره مناسب کالاهای اساسی در این شهرستان خبر داد و گفت: نظارت بر نحوه توزیع اقلام، تقویت می شود اما نظارتی که منجر به نتیجه و بهبود وضعیت شود.

کد مطلب 6898648

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