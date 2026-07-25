به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر شنبه در جلسه قرارگاه ویژه نظارت مؤثر بر بازار استان سمنان در استانداری، بر اهمیت اثربخشی نظارتها بر چرخه توزیع اقلام اساسی و مورد نیاز مردم تاکید کرد.
وی با اشاره به تشدید نظارت ها در شهرستان سمنان، افزود: انجام بازرسیها منوط به اثربخشی و رفع مشکلات است وگرنه نمی توان منتظر نتایج ملموس بود.
فرماندار سمنان بر ضرورت بروز نتیجه بازرسی ها در ساماندهی بازار و بهبود شرایط برای مردم تاکید کرد.
صمیمیان همچنین آموزش و آگاهیبخشی به فعالان صنفی را از ارکان مهم پیشگیری از بروز مشکلات دانست
وی افزود: ارتقای سطح آگاهی و اطلاعرسانی مناسب به اصناف میتواند نقش مؤثری در اجرای صحیح ضوابط و بهبود کیفیت خدمات داشته باشد.
فرماندار سمنان از ذخیره مناسب کالاهای اساسی در این شهرستان خبر داد و گفت: نظارت بر نحوه توزیع اقلام، تقویت می شود اما نظارتی که منجر به نتیجه و بهبود وضعیت شود.
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