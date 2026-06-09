به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی واگذاری بستر مازاد حاشیه رودخانه قرهسو بعد از ظهر سه شنبه با حضور مسئولان و کارشناسان مرتبط در محل شرکت آب منطقهای کرمانشاه برگزار شد.
در این جلسه، راهکارهای همکاری مشترک میان شرکت آب منطقهای و شهرداری کرمانشاه برای واگذاری حق انتفاع و بهرهبرداری از اراضی حاشیه رودخانه قرهسو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
حاضران در نشست ضمن بررسی ابعاد فنی، اجرایی و حقوقی این موضوع، بر ضرورت استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در حاشیه رودخانه برای ارتقای سیمای شهری تأکید کردند.
در جریان این نشست، توسعه فضای سبز، ایجاد فضاهای تفریحی و ساماندهی بسترهای بلااستفاده حاشیه رودخانه از جمله اهداف مهم اجرای این طرح عنوان شد.
شرکتکنندگان همچنین بر نقش مؤثر اینگونه پروژهها در افزایش سرانه فضاهای عمومی و بهبود کیفیت زندگی شهروندان تأکید کرده و خواستار تسریع در روند اجرای برنامههای مشترک شدند.
بر اساس مباحث مطرحشده، زیباسازی و ساماندهی حاشیه رودخانهها میتواند زمینهساز توسعه گردشگری شهری، افزایش جذابیتهای بصری و بهرهبرداری بهتر از ظرفیتهای طبیعی در شهر کرمانشاه باشد.
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