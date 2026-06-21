به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی ظهر یکشنبه در نشست تعیین تکلیف بهرهبرداری از سواحل رودخانه قرهسو در محدوده شهر کرمانشاه، اظهار کرد: در بسیاری از شهرهای توسعهیافته جهان، رودخانههای شهری با اجرای طرحهای ساماندهی و ایجاد فضاهای تفریحی و گردشگری به یکی از مهمترین جاذبههای شهری تبدیل شدهاند و این الگو میتواند در کرمانشاه نیز اجرایی شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای رودخانه قرهسو افزود: این رودخانه یکی از فرصتهای ارزشمند توسعه شهری در کرمانشاه به شمار میرود و در صورت ساماندهی مناسب و حذف ورود فاضلاب، امکان ایجاد یک کریدور گردشگری جذاب در حاشیه آن وجود دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه در همین راستا تفاهمنامهای میان شرکت آب منطقهای و شهرداری کرمانشاه منعقد شده است، تصریح کرد: این توافق با هدف واگذاری بهرهبرداری از اراضی ساحلی رودخانه به شهرداری انجام شده تا زمینه اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی و گردشگری در این محدوده فراهم شود.
نجفی ادامه داد: بر اساس این تفاهمنامه، شهرداری کرمانشاه میتواند با اجرای طرحهایی همچون توسعه فضای سبز، احداث مسیرهای پیادهروی و دوچرخهسواری، ایجاد آلاچیقها و فضاهای اقامتی و سایر امکانات رفاهی، محیطی مناسب برای استفاده شهروندان و گردشگران فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد شهرداری کرمانشاه در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به ساماندهی معابر، بهسازی پارکها، تأمین روشنایی جاده ساحلی و اجرای سایر اقدامات مورد نیاز اقدام کند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کرمانشاه همچنین گفت: شرکت آب و فاضلاب استان نیز موظف شده است همزمان با اجرای این طرحها، اقدامات لازم برای تغییر مسیر ورود فاضلاب به رودخانه قرهسو را در دستور کار قرار دهد تا بستر لازم برای احیای این ظرفیت مهم شهری فراهم شود.
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