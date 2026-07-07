به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه ظهر سه‌شنبه در بازدید میدانی از مسیر رودخانه قره‌سو با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی، بر تسریع روند ساماندهی این رودخانه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن در توسعه گردشگری شهری تأکید کرد.

منوچهر حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های رودخانه قره‌سو اظهار کرد: حدود ۶ کیلومتر از این رودخانه در محدوده شهر کرمانشاه قرار دارد و می‌توان با ساماندهی آن، فضایی مناسب برای تفریح، گردشگری و استفاده عمومی شهروندان ایجاد کرد.

وی افزود: دستگاه‌های مسئول از جمله شهرداری کرمانشاه، شرکت آب منطقه‌ای، شرکت آب و فاضلاب استان و اداره‌کل حفاظت محیط زیست با تقسیم وظایف مشخص، اجرای این طرح را آغاز کرده‌اند و این هماهنگی موجب تسریع در روند عملیات خواهد شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه مسئولیت اجرای عملیات ساماندهی بر عهده شهرداری است، تصریح کرد: عملیات اجرایی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود بخش‌هایی از این مسیر طی سه تا چهار ماه آینده آماده بهره‌برداری شود تا شهروندان از این ظرفیت ارزشمند بهره‌مند شوند.

حبیبی در ادامه با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره ورود آلاینده‌ها به رودخانه قره‌سو گفت: اداره‌کل حفاظت محیط زیست مأمور بررسی مستمر وضعیت رودخانه و برخورد با هرگونه ورود آلاینده شده است. همچنین تکمیل شبکه فاضلاب در برخی مناطق از جمله کرماجانی نیز در اولویت شرکت آب و فاضلاب قرار دارد.

وی در پایان با اشاره به واگذاری بستر و حریم آزادشده رودخانه به شهرداری با همکاری شرکت آب منطقه‌ای، ابراز امیدواری کرد با تداوم هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، رودخانه قره‌سو در آینده‌ای نزدیک به یکی از مهم‌ترین محورهای گردشگری و تفریحی شهر کرمانشاه تبدیل شود.