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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

هزینه طرح ترافیک امسال اعلام شد

هزینه طرح ترافیک امسال اعلام شد

هزینه‌های تردد در طرح ترافیک تهران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال هزینه رزرو روزانه طرح ترافیک برای خودروهای دارای معاینه فنی برتر ۲۷۸۴۰۰ تومان و برای خودروهای دارای معاینه فنی عادی ۳۴۸ هزار تومان است. همچنین جریمه ورود به محدوده بدون رزرو قبلی ۵۲۲ هزار تومان خواهد بود.

خودروهای برقی مشمول ۹۵ و خودروهای هیبرید مشمول ۹۰ درصد تخفیف هستند. ساکنان محدوده طرح ترافیک می‌توانند پس‌از ثبت مشخصات واحد مسکونی در دفتر خدمات الکترونیک شهر، روزانه یک تردد رایگان قبل‌از ساعت ۹ و پس‌از ساعت ۱۶ داشته باشند. همچنین تردد بین ساعات ۹ تا ۱۶ برای این افراد با ۵۰ درصد تخفیف محاسبه می‌شود.

خودروهای دارای پلاک تهران در هر فصل ۲۰ روز سهمیه تردد رایگان در محدودهٔ کنترل آلودگی هوا دارند. این سهمیه برای خودروهای پلاک شهرستان ۱۵ روز در هر فصل است.

کد مطلب 6855321
محمد رضازاده

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