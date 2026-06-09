تکذیب شایعه استعفای یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد 

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد با صدور بیانیه‌ای، شایعه انتصاب یکی از اعضای شورای شهر مشهد و استعفای وی را تکذیب کرد؛ متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در پی انتشار برخی شایعات و گمانه‌زنی‌ها در تعدادی از صفحات خبری و فضای مجازی مبنی بر انتصاب یکی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به مسئولیتی جدید و در نتیجه کناره‌گیری وی از عضویت در شورای شهر، بدین‌وسیله اعلام می‌شود که این اخبار و ادعاها به طور کامل فاقد صحت بوده و قویاً تکذیب می‌شود.

شورای اسلامی شهر مشهد مقدس در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود، با انسجام و هماهنگی کامل در حال پیگیری امور شهر و خدمت‌رسانی به شهروندان است و تاکنون هیچ‌گونه موضوعی مبنی بر استعفا، کناره‌گیری یا خروج هیچ‌یک از اعضای شورا از مسئولیت فعلی مطرح نبوده است.

روابط عمومی شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ضمن رد قاطع این شایعات، تأکید می‌کند هرگونه خبر، تصمیم یا تغییر احتمالی در مسئولیت‌های مرتبط با اعضای شورا، در صورت وقوع، از طریق مجاری رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.