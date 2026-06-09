انفجار مهمات در پکتیکا افغانستان؛ ۷ نفر کشته و ۴ تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فرماندهی پلیس ولایت پکتیکا در شرق افغانستان امروز سه‌ شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اثر انفجار مهمات بر جای مانده از گذشته در منطقه «دنگرلیگد» در شهرستان برمل واقع در این ولایت، ۷ نفر کشته و ۴ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس این بیانیه، یک خریدار آهن‌ آلات کهنه هنگام تلاش برای بریدن این مهمات با اره، باعث انفجار آن شده است.

فرماندهی پلیس پکتیکا از شهروندان این کشور درخواست کرد تا از نزدیک شدن به مهمات و مواد منفجرنشده اکیدا خودداری کرده و در صورت مشاهده چنین اشیایی، فورا نیروهای امنیتی را مطلع کنند.

این در حالی است که پیش‌تر سازمان «نجات کودکان» در گزارشی اعلام کرده بود که به طور میانگین روزانه یک کودک در افغانستان بر اثر انفجار مین و مهمات عمل‌نکرده، کشته یا زخمی می‌شود.

گفتنی است که مردم افغانستان هنوز از مشکلات ناشی از دوران اشغال دو دهه ای این کشور از سوی ائتلاف به سرکردگی آمریکا رنج می برند.