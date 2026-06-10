طالبان اعلام کرد؛ ۲۷ کشته و زخمی در حملات پاکستان به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دولت طالبان افغانستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که در حملات هوایی ارتش پاکستان علیه شرق این کشور حداقل ۱۳ نفر کشته و ۱۴ نفر دیگر زخمی شدهاند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان گفت که هواپیماهای پاکستانی مناطقی را در استانهای خوست، کنر و پکتیکا هدف قرار دادهاند. این حملات خانههای غیرنظامیان را نیز هدف قرار داده و باعث جان دادن ۱۱ کودک، یک زن و یک پیرمرد شده است. علاوه بر آن چندین زن و کودک دیگر زخمی شده اند.
وی اضافه کرد، نیروهای مسلح پاکستان بار دیگر حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و خانههای غیرنظامیان را بمباران کردهاند. این حملات جنایت ضد انسانی به شمار رفته و محکوم است.
با این حال، اسلامآباد همواره تاکید کرده است که عملیاتهای این کشور در داخل افغانستان، شبهنظامیانی را که در حملات علیه پاکستان دست دارند هدف قرار میدهد.
این حملات هوایی چند ساعت پس از حمله عناصر مسلح به یک پاسگاه امنیتی در منطقه حسن خیل در استان خیبر پختونخوا، که با افغانستان هممرز است، انجام شد. این حمله منجر به کشته شدن شش نیروی امنیتی پاکستان و زخمی شدن تعدادی دیگر شد.
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