حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهدای دفاع مقدس دوم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها خبر داد و اظهار کرد: این آیین معنوی شامگاه جمعه ۲۲ خردادماه پس از اقامه نماز عشا در شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم بانوی کرامت افزود: این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس دوم و تجلیل از مقام شامخ این شهیدان والامقام در جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت (ع) برگزار می‌شود.



وی با اشاره به بخش‌های مختلف این مراسم بیان کرد: در این آیین، حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی از اساتید حوزه علمیه قم سخنرانی و همچنین محمدی پناه به مرثیه‌سرایی و مداحی خواهد پرداخت.



حسین زاده یادآور شد: نخستین سالگرد شهدای دفاع مقدس دوم فرصتی برای پاسداشت رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های این شهیدان گرانقدر است و به همین مناسبت برنامه‌ای ویژه در حرم مطهر بانوی کرامت تدارک دیده شده است.



وی گفت: زمان برگزاری این مراسم پس از اقامه نماز عشا در شامگاه جمعه ۲۲ خردادماه تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در شبستان امام خمینی (ره) در این برنامه شرکت کنند.