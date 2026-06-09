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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

نخستین سالگرد شهدای دفاع مقدس دوم در حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود

نخستین سالگرد شهدای دفاع مقدس دوم در حرم بانوی کرامت برگزار می‌شود

قم- مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم بانوی کرامت از برگزاری آیین نخستین سالگرد شهدای دفاع مقدس دوم همزمان با شب جمعه در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین مهدی حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم نخستین سالگرد شهدای دفاع مقدس دوم در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها خبر داد و اظهار کرد: این آیین معنوی شامگاه جمعه ۲۲ خردادماه پس از اقامه نماز عشا در شبستان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم بانوی کرامت افزود: این مراسم با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس دوم و تجلیل از مقام شامخ این شهیدان والامقام در جوار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت (ع) برگزار می‌شود.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف این مراسم بیان کرد: در این آیین، حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی از اساتید حوزه علمیه قم سخنرانی و همچنین محمدی پناه به مرثیه‌سرایی و مداحی خواهد پرداخت.

حسین زاده یادآور شد: نخستین سالگرد شهدای دفاع مقدس دوم فرصتی برای پاسداشت رشادت‌ها، ایثارگری‌ها و مجاهدت‌های این شهیدان گرانقدر است و به همین مناسبت برنامه‌ای ویژه در حرم مطهر بانوی کرامت تدارک دیده شده است.

وی گفت: زمان برگزاری این مراسم پس از اقامه نماز عشا در شامگاه جمعه ۲۲ خردادماه تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در شبستان امام خمینی (ره) در این برنامه شرکت کنند.

کد مطلب 6855425

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