به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ارمغان، عصر سه شنبه در جریان بازدید و نظارت ویژه بر خط میدان تیر تا فلکالدین اظهار کرد: با توجه به شکایات و نارضایتی مردم از رانندگان این مسیر و با پیگیریهای انجامشده، رانندگان مکلف شدهاند که هیچ گونه کرایه اضافهای دریافت نکنند.
هشدار جدی: برخورد با هرگونه افزایش خودسرانه کرایه
وی ادامه داد: با هرگونه افزایش خودسرانه کرایه برخورد می شود.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و پایانههای شهرداری خرمآباد ادامه داد: شهروندان میتوانند هرگونه تخلف در این زمینه را به واحد بازرسی سازمان حمل و نقل گزارش دهند.
تداوم نظارتها برای حفظ حقوق شهروندان
ارمغان در پایان خاطرنشان کرد: نظارتهای میدانی بر عملکرد رانندگان تاکسی در سطح شهر به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا حقوق شهروندان در استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی حفظ شود.
نظر شما