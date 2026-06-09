به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ارمغان، عصر سه شنبه در جریان بازدید و نظارت ویژه بر خط میدان تیر تا فلک‌الدین اظهار کرد: با توجه به شکایات و نارضایتی مردم از رانندگان این مسیر و با پیگیری‌های انجام‌شده، رانندگان مکلف شده‌اند که هیچ گونه کرایه اضافه‌ای دریافت نکنند.

هشدار جدی: برخورد با هرگونه افزایش خودسرانه کرایه

وی ادامه داد: با هرگونه افزایش خودسرانه کرایه برخورد می شود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل و پایانه‌های شهرداری خرم‌آباد ادامه داد: شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف در این زمینه را به واحد بازرسی سازمان حمل و نقل گزارش دهند.

تداوم نظارت‌ها برای حفظ حقوق شهروندان

ارمغان در پایان خاطرنشان کرد: نظارت‌های میدانی بر عملکرد رانندگان تاکسی در سطح شهر به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا حقوق شهروندان در استفاده از خدمات حمل و نقل عمومی حفظ شود.