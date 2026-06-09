اختصاص ۸ میلیارد تومان برای تکمیل سالن ورزشی «لسکوکلایه» بندرکیاشهر

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی عصر سه‌شنبه در بازدید از پروژه ورزشی لسکوکلایه با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی این مجموعه اظهار کرد: این پروژه عمرانی در راستای ارتقای زیرساخت‌های ورزشی و توسعه فضاهای رفاهی در شهرستان آستانه اشرفیه و منطقه بندرکیاشهر تعریف شده است.

وی افزود: این پروژه پیشینه‌ای طولانی از مشارکت مردمی و تلاش برای احداث دارد که از سال ۱۳۹۱ آغاز شده بود و پس از یک دوره رکود، اکنون با تخصیص اعتبارات در حال پیشرفت است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر پیگیری‌های میدانی و مستمر خود در احیای این پروژه، تصریح کرد: سالن ورزشی «لسکوکلایه» با زیربنای کل ۱۲۰۰ متر مربع شامل یک سالن اصلی به ابعاد ۲۴ در ۴۸ متر و یک ساختمان اداری مجزا طراحی شده است.

نجفی گفت: در حال حاضر عملیات اجرای اسکلت فلزی و پوشش سقف این پروژه تحت نظارت فنی در دست اقدام است و اخیراً ۳ دهنه از اسکلت فلزی سالن با موفقیت نصب و مستقر شده است.

وی در تشریح جزئیات اعتبارات تخصیص‌یافته افزود: اعتباراتی از ردیف ملی و از سوی وزارت ورزش تخصیص یافته است که در فاز نخست، مبلغ ۸ میلیارد تومان برای اتمام کامل سالن و اجرای سربندی آن هزینه خواهد شد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس شورای اسلامی از برنامه‌ریزی برای فازهای بعدی پروژه خبر داد و گفت: در فازهای بعدی، اعتبارات لازم برای دیوارچینی و نازک‌کاری‌ها پیش‌بینی و اجرایی می‌گردد تا این مجموعه در سریع‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری رسیده و در اختیار جوانان این منطقه قرار گیرد.