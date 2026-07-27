سعید فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های راهبردی برای ایجاد چرخه توسعه پایدار، اظهار کرد: درآمد پروژه‌های کلانشهر بندرکیاشهر صرف توسعه همان مناطق می‌شود و این سیاست، گامی مؤثر در جهت شکوفایی اقتصادی و اجتماعی منطقه خواهد بود.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل زیرساخت‌های اقتصادی، افزود: موضوع برق‌رسانی به بازارچه آدینه از اولویت‌های اصلی مدیریت شهری است و خدمات هرچه زودتر به فعالان اقتصادی و شهروندان ارائه خواهد شد.

شهردار بندرکیاشهر با تأکید بر پیگیری جدی تأمین انرژی بازارچه، تصریح کرد: امور مربوط به تأمین انرژی این مجموعه تجاری با جدیت تمام در جریان است تا در اسرع زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.

فدایی با اشاره به تعهدات مدیریت شهری در قبال زمین‌های کلانشهر، خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف وضعیت این زمین‌ها برای پیشبرد پروژه‌های توسعه‌ای اهمیت دارد و شفافیت در اجرای پروژه‌ها، بستری مناسب برای رشد اقتصادی شهر فراهم می‌کند.

وی با اعلام آمادگی کامل برای اجرای برنامه‌های بلندمدت، گفت: تمرکز بر دو محور اصلی یعنی «تکمیل زیرساخت‌های حیاتی» و «بازگشت درآمد پروژه‌ها به حوزه توسعه خود»، می‌تواند تحولی بزرگ در روند رشد بندرکیاشهر ایجاد کند و باعث ارتقای کیفیت زندگی شهروندان شود.

شهردار بندرکیاشهر در پایان با اشاره به نقش تأثیرگذار هماهنگی میان ادارات در رفع چالش‌های اجرایی، بر ضرورت همکاری تمامی بخش‌ها برای تحقق این اهداف تأکید کرد و گفت: هدف نهایی مدیریت، ایجاد سیستمی است که در آن سرمایه‌گذاری‌ها مستقیماً منجر به بهبود زیرساخت‌های محلی و توسعه همه‌جانبه شهر شود.