یدالله رحمانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تهدید های ترامپ مبنی بر هدف قرار دادن زیرساخت های ایران، اظهار کرد: ما هرگز میدان را رها نکردهایم و تا زمانی که این ملت بزرگ، این رهبری، این انسجام و اتحاد، دولت خدمتگزار، رزمندگان سلحشور و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی را داریم، دشمنان نمیتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند.
و با اشاره به اینکه امشب هم شاهد حضور پرشور و گسترده مردم عزیز و حماسهساز یاسوج در خیابانها هستیم، افزود: مردم همچنان با شور، شعور و انگیزه در صحنه حضور دارند و این حضور نشاندهنده وفاداری، انسجام و اتحاد ملت ایران است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ترامپ و ترامپیها هیچ غلطی نمیتوانند بکنند و ملت ایران با اقتدار و استقامت در مسیر خود ایستاده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم این وحدت و همدلی، مسیر پیشرو با موفقیت و پیروزی نهایی همراه باشد.
رحمانی با بیان اینکه حضور پرشور مردم یاسوج نشاندهنده انسجام ملی است، ادامه داد: با اتکای به مردم و نیروهای مسلح محکم ایستادهایم و این حضور تا شکست دشمن ادامه دارد.
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