فعالان انجمن ادبی شهرستان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر،فرماندار بوشهر سه شنبه شب در جریان این برنامه با اشاره به نقش تاریخی انجمنهای ادبی در رشد و بالندگی شعر و شاعری، اظهار کرد: بسیاری از چهرههای برجسته ادبیات ایران از دل همین محافل و انجمنها ظهور کردهاند.
محمد مظفری با قدردانی از تلاشهای مستمر برگزارکنندگان این جلسات، بر ضرورت توجه ویژه حوزه هنری و ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از انجمنهای ادبی تأکید کرد.
فرماندار بوشهر همچنین با اشاره به سیاستهای دولت چهاردهم در حوزه فرهنگ و هنر، خاطرنشان ساخت: حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی از طریق تقویت انجمنهای هنری و ادبی با نگاه ویژه دنبال میشود.
وی در ادامه با تشریح جایگاه انجمنهای ادبی در ارتقای فرهنگ عمومی و جریانسازی هنری، تصریح کرد: در اعتبارات فرهنگی سال گذشته، انجمنهای ادبی و هنری بهصورت ویژه مورد توجه قرار گرفتند.
وی در پایان با اشاره به رونمایی از کتاب «گاهی که از تو میگویم» از بشیر علوی، مجید عابدی، غلامرضا ابراهیمی و یدالله مظفری تقدیر کرد.
بوشهر- فرماندار بوشهر با حضور در کارگاه شعر حوزه هنری، از برگزارکنندگان محفلهای انجمن ادبی شعر تقدیر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر،فرماندار بوشهر سه شنبه شب در جریان این برنامه با اشاره به نقش تاریخی انجمنهای ادبی در رشد و بالندگی شعر و شاعری، اظهار کرد: بسیاری از چهرههای برجسته ادبیات ایران از دل همین محافل و انجمنها ظهور کردهاند.
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