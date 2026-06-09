فعالان انجمن ادبی شهرستان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر،فرماندار بوشهر سه شنبه شب در جریان این برنامه با اشاره به نقش تاریخی انجمن‌های ادبی در رشد و بالندگی شعر و شاعری، اظهار کرد: بسیاری از چهره‌های برجسته ادبیات ایران از دل همین محافل و انجمن‌ها ظهور کرده‌اند.



محمد مظفری با قدردانی از تلاش‌های مستمر برگزارکنندگان این جلسات، بر ضرورت توجه ویژه حوزه هنری و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از انجمن‌های ادبی تأکید کرد.



فرماندار بوشهر همچنین با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در حوزه فرهنگ و هنر، خاطرنشان ساخت: حمایت از هنرمندان و فعالان فرهنگی از طریق تقویت انجمن‌های هنری و ادبی با نگاه ویژه دنبال می‌شود.



وی در ادامه با تشریح جایگاه انجمن‌های ادبی در ارتقای فرهنگ عمومی و جریان‌سازی هنری، تصریح کرد: در اعتبارات فرهنگی سال گذشته، انجمن‌های ادبی و هنری به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گرفتند.



وی در پایان با اشاره به رونمایی از کتاب «گاهی که از تو می‌گویم» از بشیر علوی، مجید عابدی، غلامرضا ابراهیمی و یدالله مظفری تقدیر کرد.