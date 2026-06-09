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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹

شبی دیگر از تجمع شورانگیز اسلامشهری ها

شبی دیگر از تجمع شورانگیز اسلامشهری ها

اسلامشهر- شهروندان اسلامشهر در شب دیگری از تجمعات شبانه، شور و شوق و ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند.

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کد مطلب 6855560

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