https://mehrnews.com/x3chjq ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ کد مطلب 6855560 استانها تهران استانها تهران ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۹ شبی دیگر از تجمع شورانگیز اسلامشهری ها اسلامشهر- شهروندان اسلامشهر در شب دیگری از تجمعات شبانه، شور و شوق و ایستادگی خود را به نمایش گذاشتند. دریافت 29 MB کد مطلب 6855560 کپی شد مطالب مرتبط صد و یکمین قرار شبانه مردم رشت در میدان فریاد همبستگی مردم بیجار از میدان آیتالله فاضل گروسی طنینانداز شد یکصد و یکمین شب تجمع لنگرودی ها پیشبینی آسمان صاف و افزایش تدریجی دما در همدان برچسبها تجمع مردمی اسلامشهر بیعت با رهبر انقلاب
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