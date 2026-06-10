محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: تا پایان هفته آسمان استان غالباً صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر شاهد وزش باد معمولی خواهیم بود.

وی با اشاره به تغییرات سرعت باد در روزهای آتی افزود: در اواسط روزهای جمعه و شنبه، انتظار می‌رود سرعت باد افزایش یابد و در برخی نقاط استان، وزش باد نسبتاً شدید به صورت لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان در خصوص نوسانات دمایی گفت: تا روز جمعه دمای کمینه و بیشینه استان بین ۲ تا ۳ درجه افزایش خواهد داشت و از روز شنبه روند دمای هوا به صورت نسبی کاهشی می‌شود و انتظار می‌رود دمای بیشینه در اکثر نقاط استان به حدود ۳۰ تا ۳۱ درجه سانتی‌گراد برسد.

وی در ادامه به وضعیت دمایی ایستگاه‌های استان در شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و گفت: فامنین با ۳۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین و شهرستان بهار با ۸ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین نقاط استان گزارش شدند.

باقری شکیب خاطرنشان کرد: در همین بازه زمانی، دمای هوا در ایستگاه فرودگاه همدان نیز بین ۱۱ تا ۳۱ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.