https://mehrnews.com/x3chjG ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ کد مطلب 6855573 استانها گیلان استانها گیلان ۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ صد و یکمین قرار شبانه مردم رشت در میدان رشت- در این فیلم، صد و یکمین قرار شبانه مردم رشت برای دفاع از وطن در میدان را مشاهده می کنید. دریافت 9 MB فیلم: لیلا غلامپور کد مطلب 6855573 کپی شد مطالب مرتبط حجت الاسلام تسخیری: مردم با حضور خود از همه رسانه های دشمن عبور کردند یکصد و یکمین شب تجمع لنگرودی ها پیشبینی آسمان صاف و افزایش تدریجی دما در همدان شبی دیگر از تجمع شورانگیز اسلامشهری ها روایت مهر از صد شب ایستادگی در رشت؛ مردمی که خستگی نمی شناسند برچسبها رشت تجمع مردمی شهادت رهبر معظم انقلاب
نظر شما