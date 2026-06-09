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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲

صد و یکمین قرار شبانه مردم رشت در میدان

صد و یکمین قرار شبانه مردم رشت در میدان

رشت- در این فیلم، صد و یکمین قرار شبانه مردم رشت برای دفاع از وطن در میدان را مشاهده می کنید.

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فیلم: لیلا غلامپور

کد مطلب 6855573

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