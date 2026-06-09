https://mehrnews.com/x3chjr ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 6855561 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵ بسته خبری شبانه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین اخبار این استان در تاریخ ۱۹خرداد ماه ۱۴۰۵ میپردازیم. دریافت 18 MB کد مطلب 6855561 کپی شد مطالب مرتبط موسیقی بلوچی؛ نغمه ها و آواها صد شب ایستادگی و مقاومت در خیابان های زاهدان صنایع دستی سیستان و بلوچستان؛ فرصت اقتصاد پایدار در کویر سوزان کهورک سیستان و بلوچستان؛ گرمترین نقطه جهان با ثبت دمای ۵۰ درجه رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری دلگان معرفی شد توقیف محموله داروهای غیر مجاز قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان کشف بیش از ۴۵ تن گاز مایع قاچاق در ایرانشهر تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی اشتغال کشاورزی در سیستان و بلوچستان برچسبها زاهدان دارو قاچاق گرمای شدید جهاد کشاورزی
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