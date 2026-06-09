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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی اشتغال کشاورزی در سیستان و بلوچستان

تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی اشتغال کشاورزی در سیستان و بلوچستان

زاهدان- معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان از تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تعهد اشتغال این سازمان در سال ۱۴۰۴ خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن یادگارزایی از تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تعهد اشتغال این سازمان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این موفقیت برای چهارمین سال متوالی است که در بخش کشاورزی استان تکرار می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، بخش کشاورزی استان با ایجاد ۳ هزار و ۷۷۱ فرصت شغلی، موفق شد فراتر از تعهدات تعیین‌شده عمل کند که این دستاورد به معنای تحقق کامل و بیش از صددرصدی اهداف اشتغال‌زایی است.

وی با اشاره به تداوم این روند در سال‌های اخیر تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان برای چهارمین سال متوالی موفق به تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تعهدات اشتغال خود شده است که نشان‌دهنده پایداری در برنامه‌ریزی‌ها و اجرای طرح‌های توسعه‌ای است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، این موفقیت را مرهون تلاش مجموعه‌های مدیریت‌های شهرستانی، بهره‌برداران، تشکل‌های بخش کشاورزی و مشارکت مؤثر بخش خصوصی دانست و افزود: این مسیر رو به رشد، نتیجه برنامه‌ریزی هدفمند، بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع تولیدی، توسعه سرمایه‌گذاری و تسهیل در جذب منابع و اعتبارات حمایتی حاصل شده است.

یادگارزایی با تأکید بر اینکه توسعه اشتغال پایدار، افزایش درآمد بهره‌برداران و رونق اقتصادی مناطق روستایی از اولویت‌های راهبردی این سازمان است، تصریح کرد: بخش‌های دام و طیور، زراعت، باغبانی و آب و خاک بیشترین سهم را در ایجاد این فرصت‌های شغلی داشته‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با رویکردی توسعه‌محور، همچنان بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه استان را برای تحقق اشتغال پایدار و تقویت بنیان‌های اقتصادی مناطق مختلف با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6854842

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