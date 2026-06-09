تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی اشتغال کشاورزی در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن یادگارزایی از تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تعهد اشتغال این سازمان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این موفقیت برای چهارمین سال متوالی است که در بخش کشاورزی استان تکرار میشود.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۴، بخش کشاورزی استان با ایجاد ۳ هزار و ۷۷۱ فرصت شغلی، موفق شد فراتر از تعهدات تعیینشده عمل کند که این دستاورد به معنای تحقق کامل و بیش از صددرصدی اهداف اشتغالزایی است.
وی با اشاره به تداوم این روند در سالهای اخیر تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که بخش کشاورزی سیستان و بلوچستان برای چهارمین سال متوالی موفق به تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تعهدات اشتغال خود شده است که نشاندهنده پایداری در برنامهریزیها و اجرای طرحهای توسعهای است.
معاون برنامهریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، این موفقیت را مرهون تلاش مجموعههای مدیریتهای شهرستانی، بهرهبرداران، تشکلهای بخش کشاورزی و مشارکت مؤثر بخش خصوصی دانست و افزود: این مسیر رو به رشد، نتیجه برنامهریزی هدفمند، بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع تولیدی، توسعه سرمایهگذاری و تسهیل در جذب منابع و اعتبارات حمایتی حاصل شده است.
یادگارزایی با تأکید بر اینکه توسعه اشتغال پایدار، افزایش درآمد بهرهبرداران و رونق اقتصادی مناطق روستایی از اولویتهای راهبردی این سازمان است، تصریح کرد: بخشهای دام و طیور، زراعت، باغبانی و آب و خاک بیشترین سهم را در ایجاد این فرصتهای شغلی داشتهاند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با رویکردی توسعهمحور، همچنان بهرهگیری از ظرفیتهای بالقوه استان را برای تحقق اشتغال پایدار و تقویت بنیانهای اقتصادی مناطق مختلف با جدیت دنبال میکند.
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