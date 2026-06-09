https://mehrnews.com/x3chkq ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸ کد مطلب 6855609 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۳۸ صد شب ایستادگی و مقاومت در خیابان های زاهدان زاهدان- مردم شهر زاهدان در صدمین شب از شهادت قائد امت اجتماع باشکوهی را برگزار کردند. دریافت 40 MB کد مطلب 6855609 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری شبانه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ سیستان و بلوچستان یکصدمین اجتماع شبانه مردم سنندج در میدان با اجرای فعالیتهای فرهنگی موسیقی بلوچی؛ نغمه ها و آواها حماسه خیابان در میاندوآب به ایستگاه ۱۰۱ رسید صنایع دستی سیستان و بلوچستان؛ فرصت اقتصاد پایدار در کویر سوزان مردم خوی پای انقلاب و رهبری ایستادهاند برچسبها زاهدان تجمع مردمی اجتماع مردمی جبهه مقاومت
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