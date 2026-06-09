به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: ایستگاه تازهتأسیس کهورک، معروف به «دروازه ورودی کویر لوت»، عصر روز گذشته (۱۸ خرداد ۱۴۰۵) با ثبت دمای ۵۰ درجه سلسیوس، نه تنها برای دومین روز متوالی گرمترین نقطه ایران شد، بلکه بر اساس دادههای جهانی، عنوان گرمترین نقطه جهان در ۲۴ ساعت گذشته را نیز به خود اختصاص داد.
مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان افزود: بررسی اطلاعات سرویس بینالمللی پایش آبوهوا (OGIMET) نشان میدهد که بالاترین دمای ثبتشده در سایر نقاط جهان طی این مدت، ۴۹ درجه سلسیوس در شهر سیبی پاکستان واقع در شمالشرقی کویته، مرکز ایالت بلوچستان پاکستان بوده است؛ در حالی که دمای ثبتشده در ایستگاه کهورک به ۵۰ درجه سلسیوس رسیده و این ایستگاه را در صدر فهرست گرمترین نقاط جهان قرار داده است.
وی ادامه داد: در شبانهروز گذشته دمای ۲۴ ایستگاه هواشناسی استان به ۴۰ درجه سلسیوس و بیشتر رسید که از این تعداد، ۱۲ ایستگاه دمای ۴۵ درجه سلسیوس و بالاتر را ثبت کردند که نشاندهنده استقرار توده هوای بسیار گرم بر گستره استان است.
وی تصریح کرد: دمای شهر زاهدان نیز در گرمترین ساعت روز به ۴۱ درجه سلسیوس رسید که نسبت به روز قبل ۶ درجه افزایش داشته است.
حیدری خاطرنشان کرد: از امروز با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه در شمال استان، ضمن افزایش سرعت باد و خیزش گردوخاک در برخی مناطق، روند کاهش نسبی دما در بخشهایی از استان آغاز خواهد شد.
نظر شما