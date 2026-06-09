حجت الاسلام تسخیری: مردم با حضور خود از همه رسانه‌ های دشمن عبور کردند

حجت‌الاسلام غلامحسین تسخیری در حاشیه حضور در قرارگاه رسانه ای شهید نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور حماسی مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب اظهار کرد: امروز شاهد یک تحول عظیم در دنیا هستیم. قدرت و توانمندی جمهوری اسلامی ایران از یک سو و تاب‌آوری و حضور مبعوث‌گونه مردم شریف ایران در سراسر کشور، دشمن را به تنگ آورده است.

وی افزود: دشمن با تمام رسانه‌های خود وارد میدان شده بود تا مردم را از صحنه خارج کند، اما مردم هوشمند و بصیر ایران اسلامی از همه این رسانه‌ها عبور کردند و شما شاهد حضور میدانی مردم با اشکال، افکار و دیدگاه‌های مختلف هستید.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه دوکوهه با تأکید بر عشق و ارادت مردم به ایران و نظام اسلامی تصریح کرد: مردم ایران را جان خود می‌دانند و عزیز می‌دارند. همچنین نسبت به امام خمینی (ره)، امام کبیر و عزیز خود، اعلام همبستگی و اطاعت‌پذیری دارند.

تسخیری خاطرنشان کرد: دشمن در صحنه‌های مختلف شکست خورده است. همین اقدام اخیر را شاهد هستید که حتی از رسانه‌های خود دشمنان اعلام می‌شود نظام مقدس جمهوری اسلامی فضای جدیدی را به نمایش گذاشته و معادلات دنیا را به هم ریخته است.

وی این موفقیت‌ها را به برکت حضور و بصیرت مردم دانست و گفت: به فضل الهی و مدد خداوند، این مردم عزیز پرچم مقدس جمهوری اسلامی را به دست صاحب اصلی آن، حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج) خواهند رساند.