ادعای ترامپ: در حال پاسخ به سرنگونی بالگرد هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با ای بی سی ادعا کرد: فکر می‌کنم پاسخ دادن بسیار مهم است. آن‌ها یک هلیکوپتر را سرنگون کردند و ما همین حالا در حال پاسخ دادن هستیم.



وی مدعی شد که این پاسخ به کاری است که آن‌ها دیشب با هلیکوپتر ما انجام دادند و من معتقدم پاسخ باید بسیار قوی و قدرتمند باشد و این همان چیزی است که این پاسخ دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا ساعتی قبل مدعی شده بود که سرنگونی بالگرد آپاچی این کشور امری جدی نیست.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) لحظاتی قبل از حمله به مناطقی در جنوب ایران خبر داد.