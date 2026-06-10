به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین در واکنش به سقوط یک بالگرد نظامی آمریکا در سواحل عمان اعلام کرد این حادثه پیام جدیدی برای واشنگتن در خصوص پایان دادن به تنش با ایران است.

اولیانوف در پیامی در صفحه شخصی خود نوشت: سقوط یکی از پیشرفته‌ترین بالگردهای آپاچی آمریکا در سواحل عمان اگرچه حادثه‌ای غیرمعمول نیست، اما سیگنال دیگری به واشنگتن می‌فرستد که زمان پایان دادن به این ماجراجویی فرا رسیده است.

وی در عین حال از ارائه جزئیات بیشتر درباره این حادثه خودداری کرد.

در همین حال، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا تلاش کرد اهمیت این حادثه را کم‌رنگ جلوه دهد و گفت سقوط این بالگرد در سواحل عمان «موضوع خیلی جدی» نیست.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) نیز اعلام کرد یک بالگرد تهاجمی «AH‑۶۴ آپاچی» هنگام انجام مأموریت گشت‌زنی در آب‌های منطقه سقوط کرده است. به گفته سنتکام، خلبانان این بالگرد حدود دو ساعت بعد نجات داده شدند و وضعیت جسمانی آن‌ها پایدار گزارش شده است.