تکرار سیاست مذاکره و جنگ ترامپ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا امروز چهارشنبه در سخنانی به تکرار سیاست مذاکره و جنگ این کشور در خصوص ایران پرداخت.

رئیس‌جمهور آمریکا بی توجه به ماهیت صلح آمیز برنامه هسته ای تهران، در این باره ادعا کرد: من چند ماهی است که با ایران کار می‌کنم و آنها باید این توافق را امضا کنند. این یک توافق خوب است. در این توافق آن ها نمی تواند تسلیحات هسته ای داشته باشند. آنها با این موضوع موافقت کرده اند؛ فقط امضاء برگه ها مانده است! به اندازه کافی درباره آن مذاکره شده است؛ اما آن ها وقت بیشتری می خواهند.

دونالد ترامپ سپس مدعی شد: پاکستان هنوز هم در حال میانجیگری با ایران است. ما توافق باراک اوباما با ایران (توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ با ایران موسوم به برجام) را نمی خواهیم. خواهیم دید درباره این توافق چه خواهیم کرد. داریم به توافق با ایران نزدیک می شویم! آن ها می خواهند توافق کنند، اما خواهیم دید چه می شود! به درخواست پاکستان با ایران ترک مخاصمه کردیم.

وی ادعا کرد: دیروز به آنها (ایران) حمله کردیم، امروز هم به آن ها حمله می کنیم. آن ها دستگاه باورنکردنی (بالگرد پیشرفته آپاچی آمریکایی) را ساقط کردند.