حمله به ۲ منبع آب در سیریک؛ به بنادر تجاری قشم آسیبی وارد نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که ساعاتی پیش گزارش‌هایی از شنیده شدن صدای چند انفجار در جزیره قشم منتشر شده بود، اخبار رسیده به خبرنگار مهر تایید می‌کند که هیچ یک از بنادر تجاری و کانتینری جزیره قشم مورد اصابت هیچگونه پرتابه و یا حمله دشمن قرار نگرفته است و وضعیت در این بنادر تحت کنترل و عادی است.

در همین حال و در جریان تحولات امشب، حملاتی نیز در شهرستان سیریک گزارش شده است.

بر اساس اعلام منابع محلی، دو باب مخزن ذخیره آب آشامیدنی در بخش «بمانی» از توابع شهرستان سیریک هدف حمله تروریستی عوامل آمریکایی قرار گرفته که متأسفانه منجر به قطع جریان آب آشامیدنی در این بخش شده است.

گزارش‌های تکمیلی حاکی از آن است که تیم‌های ارزیابی و عملیاتی برای بررسی ابعاد این حمله و همچنین رفع مشکل کم آبی در منطقه سیریک بلافاصله در محل حاضر شده‌اند.

جزئیات بیشتر از میزان خسارات وارده متعاقباً اعلام خواهد شد.