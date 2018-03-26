یک فروند اسکله گردشگری وساختمان امور بندری در جزیر هرمز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد راستاد صبح دوشنبه در مراسم بهره برداری از یک فروند اسکله گردشگری و ساختمان امور دریایی و بندری بندر جزیره هرمز هدف از ایجاد اسکله های شناور گردشگری را ارتقای سطح ایمنی مسافران و افزایش کیفیت خدمات گردشگری عنوان کرد و افزود: این رمپ چندمنظوره یکی از ۹ فروند اسکله گردشگری است که به دست متخصصان ایرانی ساخته شده است.

وی ادامه داد: نصب و بهره برداری از ۹ فروند اسکله شناور گردشگری جزایر قشم، هنگام، هرمز و خور آذینی شهرستان سیریک واقع در استان هرمزگان با هدف ارتقای سطح ایمنی سفرها و گردشگری دریایی و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی سازمان بنادر و دریانوردی در دستور کار قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه طول اسکله شناور منصوب در بندرگاه جزیره هرمز ۳۰ و عرض آن ۲۰ متر است، بیان کرد: همچنین ارتفاع عرشه آزاد اسکله مذکور ۲,۱ متر است و سه شناور تفریحی و مسافری قادر به پهلوگیری همزمان در این اسکله هستند.

به گفته راستاد بدنه این سازه از جنس فولاد دریایی درجه عالی، با اعتباری بیش از ۱۵میلیارد ریال با اخذ تاییدیه از یک موسسه رده بندی معتبر ایرانی ساخته شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۹ فروند اسکله فلزی شناور (پانتون) به ارزش ۵۲ میلیارد ریال طی یکماه اخیر در مبادی گردشگری شهرستان های قشم و سیریک نصب و بهره برداری شده است، خاطرنشان کرد: ۱۰ روز قبل با حضور وزیر راه و شهرسازی، سه فروند از این اسکله ها در روستاهای ساحلی کندالو، شیب دراز جزیره قشم و بندرگاه جزیره هنگام افتتاح شد.

معاون وزیر راه به بهره برداری از ساختمان امور دریایی و بندری، بندر هرمز اشاره کرد و اظهار داشت: این ساختمان با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد ریال به مساحت ۴۸۰ متر مربع ساخته شده است.