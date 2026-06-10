به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدپور صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان با تأکید بر اهمیت ارتقای زیرساختهای امدادی و پشتیبانی در استان گفت: پیگیری تأمین اعتبار برای تکمیل ساختمان ستادی جمعیت هلالاحمر استان از اولویتهای اصلی بوده که میتواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت خدماترسانی به مردم ایفا کند.
وی همچنین با اشاره به وجود پروژههای نیمهتمام در حوزه پایگاههای امداد و نجات بینشهری، افزود: تکمیل این پایگاهها از نیازهای ضروری استان است و میتواند توان عملیاتی و سرعت پاسخگویی به حوادث و سوانح را بهطور قابل توجهی افزایش دهد.
سرپرست جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی بیان کرد: امید است با تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند تکمیل پروژههای امدادی شتاب گرفته و خدماترسانی به مردم استان بیش از پیش تقویت شود.
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