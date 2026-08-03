مهدی محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مأموریتهای هلال احمر عمدتاً در حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی تعریف میشود، افزود: حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و طوفان و حوادث غیرطبیعی که عمدتاً انسانساخت هستند و حوادث جادهای نیز در این بخش قرار میگیرد.
سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه حوادث جادهای از جایگاه و اهمیت ویژهای برخوردار است، گفت: در وقوع تصادفات عوامل مختلفی از جمله جاده، خودرو و انسانی نقش دارند و هر کدام میتوانند در بروز حادثه تأثیرگذار باشند.
وی ادامه داد: در استان خراسان جنوبی با توجه به شرایط محورهای مواصلاتی و گستردگی جادهها، امداد و نجات جادهای اهمیت ویژهای دارد و جمعیت هلال احمر تلاش کرده است با افزایش آمادگی، سرعت خدماترسانی به حادثهدیدگان را ارتقا دهد.
فعالیت ۳۱ پایگاه امدادی
محمدپور با اشاره به ظرفیت پایگاههای امدادی استان اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۲۶ نقطه در استان دارای پایگاه ثابت امداد و نجات است و علاوه بر این، در ایام پرتردد سال مانند نوروز، تابستان و زمستان و همچنین ایام اربعین، پایگاههای موقت نیز در مسیرهای پرتردد و مواصلاتی استان ایجاد میشود.
وی افزود: امسال پنج پایگاه موقت نیز در محورهای پرتردد استان راهاندازی شد و در مجموع ۳۱ پایگاه امداد و نجات در سطح استان مشغول خدمترسانی به حوادث جادهای هستند.
سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به آمار عملیاتهای امداد و نجات در چهار ماهه نخست سال جاری گفت: در چهار ماهه نخست سال گذشته ۴۶۴ مورد عملیات امداد و نجات انجام دادیم که این تعداد در مدت مشابه امسال به ۵۷۳ عملیات رسیده است.
وی تصریح کرد: این آمار نشاندهنده افزایش ۲۳ درصدی عملیاتهای امداد و نجات نسبت به سال گذشته است.
محمدپور با اشاره به وضعیت حوادث ترافیکی اظهار کرد: در حوزه حوادث جادهای و تصادفات، عمده موارد مربوط به واژگونی و حوادث ترافیکی است که در چهار ماهه نخست سال گذشته ۳۶۲ مورد عملیات در این حوزه داشتیم و امسال این رقم به ۳۶۳ مورد رسیده است.
وی ادامه داد: البته باید توجه داشت که همه حوادث نیازمند حضور و عملیات هلال احمر نیست چراکه در برخی تصادفات پس از حضور عوامل امدادی و مدیریت صحنه، ممکن است نیازی به عملیات رهاسازی یا انتقال مصدوم وجود نداشته باشد.
جزئیات عملیاتهای امدادی
سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: آماری که ارائه میشود مربوط به حوادثی است که جمعیت هلال احمر در آن حضور پیدا کرده و عملیات امداد و نجات انجام داده است.
محمدپور با اشاره به سهم حوادث ترافیکی از مجموع عملیاتهای هلال احمر اظهار کرد: سال گذشته از مجموع ۴۶۴ عملیات انجام شده، حدود ۷۸ درصد عملیاتها مربوط به حوادث ترافیکی بوده است، اما امسال با وجود افزایش تعداد عملیاتهای امدادی، سهم حوادث ترافیکی به حدود ۶۲ تا ۶۳ درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه شاخصهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد امدادی وجود دارد، افزود: در چهار ماهه نخست امسال در مجموع حوادثی که جمعیت هلال احمر در آن حضور داشته، ۶۶ فوتی ثبت شده است که بخشی از این افراد در صحنه حادثه جان خود را از دست داده بودند.
سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ادامه داد: از مجموع این فوتیها، هفت مورد نیازمند عملیات رهاسازی توسط تیمهای امدادی بود که نیروهای هلال احمر اقدامات لازم را برای خارج کردن افراد از خودروهای حادثهدیده انجام دادند.
وی با اشاره به تعداد مصدومان حوادث تحت پوشش هلال احمر گفت: در این مدت ۹۲۵ مصدوم از خدمات امدادی بهرهمند شدند، ۱۴ نفر نیز خدمات سرپایی دریافت کردند و ۲۵ عملیات نجات فنی توسط نیروهای امدادی انجام شد.
محمدپور با اشاره به افزایش توان عملیاتی جمعیت هلال احمر استان اظهار کرد: سال گذشته در این بازه زمانی حدود ۸۳۷ تیم عملیاتی در حوزههای مختلف امداد و نجات فعال بودند که این تعداد امسال به یک هزار و ۵۹۵ تیم افزایش یافته است.
وی افزود: بخشی از افزایش تعداد تیمهای عملیاتی به مأموریتهای خاصی بازمیگردد که جمعیت هلال احمر در مناسبتهای مختلف بر عهده داشته است؛ از جمله حضور گسترده در مراسم تشییع و تدفین شهدای اخیر در مشهد که نیازمند سازماندهی نیروهای بیشتری بود.
تقویت ناوگان امدادی هلال احمر خراسان جنوبی
سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تقویت تجهیزات و ناوگان امدادی استان گفت: با حمایتهای ریاست جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پیگیریهای انجام شده، اعتبارات مناسبی در اختیار این جمعیت قرار گرفت که بخشی از آن برای بهروزرسانی ناوگان و تجهیزات استفاده شد.
وی افزود: در سال گذشته تاکنون حدود ۱۵ دستگاه خودروی تویوتا دوکابین هایلوکس به مجموعه هلال احمر استان اضافه شده است.
محمدپور ادامه داد: همچنین حدود ۱۳ دستگاه خودروی سواری و پشتیبانی، چهار دستگاه آمبولانس و تجهیزات مختلف امدادی و انفرادی برای امدادگران تأمین شده است.
وی با بیان اینکه تجهیزات امدادی نقش مهمی در سرعت و کیفیت خدماترسانی دارد، اظهار کرد: خودروها و امکانات جدید در پایگاههای امداد و نجات استان مستقر شده و موجب افزایش توان عملیاتی نیروها شده است.
سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: در گزارشی که اخیراً در کمیته جذب اعتبارات ارائه شد، مجموع ارزش تجهیزات، خودروها و امکانات تخصصی که از سال گذشته تاکنون به مجموعه هلال احمر استان اضافه شده، حدود دو همت اعلام شده است.
وی افزود: این تجهیزات شامل خودروهای عملیاتی، امکانات تخصصی امداد و نجات و تجهیزات مورد نیاز امدادگران است که موجب ارتقای آمادگی استان در مواجهه با حوادث شده است.
حضور گسترده داوطلبان در تشییع رهبری
محمدپور در ادامه با اشاره به حضور جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی در مأموریتهای ویژه ملی اظهار کرد: در حوادث اخیر کشور و در جریان حملات رژیم صهیونیستی، جمعیت هلال احمر به عنوان یک مجموعه امدادی در کنار سایر دستگاههای خدماترسان حضور داشت و وظایف خود را در حوزه امداد و نجات انجام داد.
وی افزود: نیروهای امدادی پس از وقوع حادثه با دو موضوع مهم مواجه هستند؛ نخست اینکه باید جان افراد آسیبدیده را نجات دهند و دوم اینکه خود امدادگران نیز باید از خطرات احتمالی در امان باشند.
وی با اشاره به حضور هلال احمر خراسان جنوبی در مراسم تشییع و تدفین شهدای این حوادث در مشهد گفت: جمعیت هلال احمر استان با توان عملیاتی بالا و امکانات مناسب در این مراسم حضور پیدا کرد و بر اساس ارزیابیهای انجام شده، عملکرد نیروهای استان در این مأموریت بسیار مطلوب بود.
محمدپور افزود: در این مأموریت حدود ۳۵۰ نیروی انسانی از خراسان جنوبی به مدت سه روز در مشهد حضور داشتند و خدمات امدادی ارائه کردند.
وی ادامه داد: این نیروها شامل تیمهای عملیاتی آموزشدیده بودند که پیش از حضور در این مأموریت، دورههای بازآموزی لازم را نیز طی کرده بودند تا بتوانند در شرایط پرتجمع و خاص، خدمات مورد نیاز مردم را ارائه دهند.
سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با اشاره به مسیر واگذار شده به نیروهای استان در مشهد اظهار کرد: یکی از شلوغترین مسیرها، محدوده بین میدان امام رضا(ع) تا پایانه مسافربری بود که به نیروهای هلال احمر خراسان جنوبی واگذار شد.
وی افزود: به دلیل محدودیت فضای پارک خودرو و حضور گسترده مردم، حجم تردد در این مسیر بسیار بالا بود و نیروهای استان در این محدوده به ارائه خدمات امدادی پرداختند.
آمادگی هلال احمر خراسان جنوبی برای اربعین حسینی
محمدپور در ادامه با اشاره به مأموریت اربعین حسینی اظهار کرد: جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی از مدتها قبل برنامهریزیهای لازم را برای حضور در این رویداد بزرگ انجام داده بود.
وی افزود: امسال نیز مانند سالهای گذشته، هلال احمر در کنار سایر دستگاههای خدماترسان برای ارائه خدمات امدادی و درمانی به زائران اربعین حسینی پای کار آمده است.
سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با بیان اینکه این جمعیت برای پنجمین سال متوالی مسئولیت یکی از قرارگاههای درمانی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در شهر کاظمین را بر عهده دارد، گفت: بر اساس اساسنامه جمعیت هلال احمر، مسئولیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی خارج از کشور بر عهده این جمعیت است.
وی ادامه داد: برای انجام این مأموریت از ظرفیت دستگاههای مختلف به ویژه دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری و داوطلبان هلال احمر استفاده شد و همکاری خوبی برای اعزام نیرو و تأمین امکانات شکل گرفت.
وی افزود: در مجموع ۱۰۵ نفر از نیروهای انسانی شامل پزشک، پرستار، امدادگر و عوامل پشتیبانی در این مأموریت از خراسان جنوبی به شهر کاظمین اعزام شدند.
وی با بیان اینکه خدمات درمانی هلال احمر در کاظمین تنها محدود به زائران ایرانی نیست، گفت: همه زائران و مراجعهکنندگان بدون توجه به ملیت، از خدمات این مجموعه بهرهمند میشوند و تاکنون به زائران ایرانی، عراقی، افغانستانی، پاکستانی و سایر ملیتها خدمات ارائه شده است.
محمدپور با اشاره به آخرین آمار خدمات ارائه شده در قرارگاه درمانی هلال احمر خراسان جنوبی در کاظمین اظهار کرد: تاکنون حدود ۳۰ هزار خدمت درمانی و امدادی به زائران و مجاوران ارائه شده است.
وی افزود: از مجموع خدمات ارائه شده، حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ مورد مربوط به ویزیت عمومی، چهار هزار مورد خدمات پرستاری، ۱۳ هزار مورد نسخه دارویی و حدود یک هزار و ۱۰۰ مورد نیز ویزیت تخصصی بوده است.
سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی بیان کرد: این آمار مربوط به روزهای ابتدایی فعالیت قرارگاهها بوده و روند ارائه خدمات همچنان ادامه دارد.
استقرار دو قرارگاه درمانی در کاظمین
محمدپور در پاسخ به سؤالی درباره محل استقرار قرارگاههای درمانی هلال احمر خراسان جنوبی در کاظمین گفت: امسال نسبت به سال گذشته تغییراتی در محل استقرار برخی قرارگاهها ایجاد شد که در ابتدا نگرانیهایی را به وجود آورد.
وی افزود: پس از بررسیهای انجام شده و حضور نیروهای اعزامی در محل، مشخص شد که جابهجایی قرارگاهها میتواند به ارائه خدمات بهتر به زائران کمک کند.
سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از قرارگاهها در شارع صاحبالزمان(عج) و دیگری در شارع امام علی(ع) مستقر شده است.
وی افزود: علاوه بر این دو قرارگاه، یک درمانگاه موقت نیز در محدوده عتبه ایجاد شد تا خدمات اورژانسی و فوریتهای پزشکی را به زائران ارائه کند.
محمدپور گفت: هدف از ایجاد این مراکز، تسهیل دسترسی زائران به خدمات درمانی، کاهش زمان رسیدگی به بیماران و ارائه خدمات سریعتر در مواقع ضروری است.
وی با اشاره به افزایش ترددها در ایام اربعین و ضرورت رعایت نکات ایمنی در سفر اظهار کرد: از مردم و رانندگان درخواست داریم قوانین راهنمایی و رانندگی را جدی بگیرند، با سرعت مطمئنه حرکت کنند، از رانندگی هنگام خستگی و خوابآلودگی پرهیز کنند و هنگام رانندگی از تلفن همراه استفاده نکنند.
سرپرست جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی تأکید کرد: چند ثانیه غفلت در جاده میتواند حادثهای جبرانناپذیر رقم بزند و رعایت نکات ایمنی میتواند از بسیاری از حوادث و خسارتهای جانی جلوگیری کند.
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