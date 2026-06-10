ضربه قاطع پلیس گیلان به اراذل و اوباش؛ ۵۳۰ قبضه سلاح سرد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسنپور از اجرای طرحهای گسترده و مستمر مقابله با اراذل و اوباش در سطح استان خبر داد و گفت: در پی اجرای طرحهای هدفمند، ۶۷۹ نفر دستگیر از ارازل و اوباش در استان گیلان شناسایی و دستگیری شدند.
سردار حسنپور با تأکید بر اینکه امنیت روانی مردم خط قرمز پلیس است، اظهار داشت: در چارچوب طرحهای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی، از ابتدای سال تاکنون مجموعهای از اقدامات عملیاتی در سطح استان گیلان به اجرا درآمد.
وی با اشاره به نتایج این اقدامات افزود: در این راستا ۶۷۹ نفر دستگیر و ۵ نفر از اراذل و اوباش نیز در پی تمرد از دستور پلیس زمینگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان گیلان از کشف قابل توجه سلاحهای غیرمجاز خبر داد و تصریح کرد: در جریان این عملیاتها، ۵۳۰ قبضه انواع سلاح سرد و همچنین ۳۷ قبضه سلاح گرم مرتبط با پروندههای نزاع و درگیری کشف و ضبط شد.
سردار حسنپور با بیان اینکه این اقدامات در قالب برنامهریزیهای منسجم عملیاتی انجام شده است، خاطرنشان کرد:به منظور برخورد مستمر با تحرک اراذل و اوباش از ابتدای سالجاری، ۴ طرح پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز در استان به اجرا درآمده است.
این مقام ارشد انتظامی مشارکت مردمی را از عوامل مؤثر در موفقیت این طرحها دانست و گفت: تماسهای مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ در خصوص تحرکات اراذل و اوباش نقش مهمی در شناسایی و برخورد بهموقع با مجرمان داشته است.
فرمانده انتظامی استان گیلان در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد بیامان با برهمزنندگان نظم عمومی، تصریح کرد: پلیس با اقتدار و بدون اغماض با هرگونه شرارت، قدرتنمایی و ایجاد ناامنی برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عدهای معدود، آرامش و امنیت مردم شریف استان را خدشهدار کنند.
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